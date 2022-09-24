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Eski dostundan Rus lidere destek açıklaması… Berlusconi: Putin'i Ukrayna savaşına Ruslar itti!

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#Putin#Silvio Berlusconi#Ukrayna Savaşı
Eski dostundan Rus lidere destek açıklaması… Berlusconi: Putini Ukrayna savaşına Ruslar itti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 08:09

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş sadece bu iki ülke için değil, dünya çapında da tüm dengeleri değiştirdi. Dünya devletleri Rusya’ya ve Rus lider Putin’e tavır alırken, birkaç eski dostu savaşın başından beri ona destek olmaya devam etti…

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İtalya’da yarın yapılacak seçimler birçok konuda hayati değişimlerin yaşanmasına sebep olacağa benziyor.

25 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesinde aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni ile merkez sol partisi Demokratik Partinin lideri Enrico Letta, başbakanlık için yarışan liderler arasında öne çıkan isimler.

Bu isimler dışında bir isim daha var ki çok uzun yıllardır İtalyan siyaset sahnesinden adı hiç eksik olmadı: İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin de seçimlerin sonunda partisi Forza Italia ile koalisyonun bir parçası olması bekleniyor.

Eski dostundan Rus lidere destek açıklaması… Berlusconi: Putini Ukrayna savaşına Ruslar itti
SEÇİM ÖNCESİ GELEN AÇIKLAMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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Kritik seçimlerden önce Rusya – Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Berlusconi, bir kez daha şimşekleri üstüne çekti.

Partisinin yarın yapılacak genel seçimlerden sonra hükümete dönmesi beklenen ve İtalya'da tam üç kez başbakanlık görevini üstlenen Silvio Berlusconi, Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savunmasının ardından bir tartışmaya yol açtı.

BERLUSCONİ VE PUTİN’İN DOSTLUĞU ESKİYE DAYANIYOR

85 yaşındaki milyarder, İtalyan TV'ye, eski bir arkadaşı olan Putin'in Rus halkı ve Volodimir Zelenski'nin yönetiminin 'iyi insanlar' ile değiştirilmesini isteyen bakanlar tarafından Ukrayna'yı işgal etmeye zorlandığını söyledi.

Savaşı kınayan Berlusconi, sohbet programı Porta a Porta'ya, ayrılıkçıların Moskova'ya gittiğini ve medyaya Ukrayna'nın saldırılarının 16 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ve Putin'in onları savunmak için hiçbir şey yapmadığını söylediğini aktardı.

“PUTİN’İ SAVAŞA ZORLADILAR”

Berlusconi, “Putin, Rus halkı, partisi ve bakanları tarafından bu özel operasyonu icat etmeye zorlandı” dedi. “Askerlerin girmesi, bir hafta içinde Kiev'e ulaşması, Zelenski hükümetini düzgün insanlarla değiştirmesi ve ardından gitmesi gerekiyordu. Bunun yerine karşılarında, daha sonra batıdan gelen her türlü silahla beslenen bir direniş buldular.”

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Berlusconi, başbakanlık yaptığı süre boyunca Putin ile yakın ilişkileri besledi, liderliğini övdü ve bazılarının İtalya'nın bugün Rus gazına bu kadar bağımlı olması nedeniyle suçladığı enerji anlaşmalarının yapılmasına yardımcı oldu.

Eski dostundan Rus lidere destek açıklaması… Berlusconi: Putini Ukrayna savaşına Ruslar itti
DRAGHİ HÜKÜMETİ UKRAYNA’YA DESTEK OLDU

Forza Italia ve sağ partiler birliği, Mario Draghi'nin temmuz ayında çöken geniş koalisyonunun bir parçası olduklarında Ukrayna'ya silah gönderilmesini desteklediler. Bir koalisyon olarak, İtalya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürme sözü verdiler.

Berlusconi “Savaş 200 günden fazla sürdü' dedi. 'Durum çok zorlaştı. Ölüleri duyduğumda kendimi kötü hissediyorum çünkü savaşın en büyük çılgınlık olduğuna her zaman inanmışımdır.” dedi.

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“AÇIKLAMALAR SKANDAL!”

Merkez sol Demokrat Parti lideri Enrico Letta, Berlusconi'nin açıklamalarının skandal olduğunu ve Moskova'yı 'meşrulaştırdığını' söyledi.

Letta “Bu yorumlar gösteriyor ki, seçim sistemimizin bir kısmında, sadece sağda değil, büyük bölümünde 'Bu savaşı durduralım, Putin'e istediğini verelim' diyenler var. Bunu kabul edilemez buluyorum.” ifadesini kullandı.

Partisi anketlerde üçüncü sırada görünen bir diğer aşırı sağcı lider Salvini de Rusya ile bağları besledi, geçmişte Putin'e övgüler yağdırdı ve Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları “İtalya'yı diz çöktürdüğü” için eleştirdi.

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#Putin#Silvio Berlusconi#Ukrayna Savaşı

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