×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Eski devlet başkanına suikast girişimi

Güncelleme Tarihi:

#Bolivya#Devlet Başkanı#Suikast
Eski devlet başkanına suikast girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 11:45

Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi düzenlendi. Saldırıdan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi suçlayan Morales, en az 14 kez aracına ateş edildiğini ve şoförünün olayda yaralandığını söyledi.

Haberin Devamı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine "suikast girişiminde" bulunulduğunu, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Morales, katıldığı radyo programında uğradığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Chapare bölgesinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini kaydeden Morales, şoförünün olayda yaralandığını aktardı. Morales, kendisine ‘suikast girişiminde’ bulunulduğunu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Saldırıdan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolivya#Devlet Başkanı#Suikast

BAKMADAN GEÇME!