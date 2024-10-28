Eski devlet başkanına suikast girişimi

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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine "suikast girişiminde" bulunulduğunu, aracına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Morales, katıldığı radyo programında uğradığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Chapare bölgesinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini kaydeden Morales, şoförünün olayda yaralandığını aktardı. Morales, kendisine ‘suikast girişiminde’ bulunulduğunu ve olaydan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Saldırıdan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi" dedi.