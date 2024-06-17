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Eski cumhurbaşkanı vekil adayı: Fransa solunda seçim hareketliliği

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#Fransa#Emmanuel Macron#Seçim
Eski cumhurbaşkanı vekil adayı: Fransa solunda seçim hareketliliği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin büyük farkla birinci çıkmasının ardından meclisi feshederek erken seçim kararı alması ülkedeki siyasi atmosferi hareketlendirdi.

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Ülkedeki sol partiler aşırı sağ karşısında “Halk Cephesi” isimli sol ittifakı oluştururken, eski Cumhurbaşkanı François Hollande’dan beklenmedik bir çıkış geldi. 2012-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Hollande, Sosyalist Parti’den Correze vilayeti milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Halk Cephesi ittifakına desteğini dile getiren Hollande, Fransız basınına verdiği demeçlerde “Fransa’da aşırı sağın iktidara gelmemesi için her şeyi yapmalıyız” derken, kendi siyasi kariyeri için bir beklentisi olmadığını ve “yalnızca hizmet etmek istediğini” söyledi. Hollande adaylık kararını da “ülkede oluşan istisnai durumda istisnai bir adım” olarak nitelendirdi.

Eski cumhurbaşkanı vekil adayı: Fransa solunda seçim hareketliliği

François Hollande

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Fransa’da erken parlamento seçimleri 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde iki turlu olarak gerçekleşecek.

 

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#Fransa#Emmanuel Macron#Seçim

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