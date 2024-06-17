Eski cumhurbaşkanı vekil adayı: Fransa solunda seçim hareketliliği

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Ülkedeki sol partiler aşırı sağ karşısında “Halk Cephesi” isimli sol ittifakı oluştururken, eski Cumhurbaşkanı François Hollande’dan beklenmedik bir çıkış geldi. 2012-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Hollande, Sosyalist Parti’den Correze vilayeti milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Halk Cephesi ittifakına desteğini dile getiren Hollande, Fransız basınına verdiği demeçlerde “Fransa’da aşırı sağın iktidara gelmemesi için her şeyi yapmalıyız” derken, kendi siyasi kariyeri için bir beklentisi olmadığını ve “yalnızca hizmet etmek istediğini” söyledi. Hollande adaylık kararını da “ülkede oluşan istisnai durumda istisnai bir adım” olarak nitelendirdi.

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François Hollande

Fransa’da erken parlamento seçimleri 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde iki turlu olarak gerçekleşecek.