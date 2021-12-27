Eski cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

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Sosyalist Pasok hükümetlerinde 1985-1989 ve 1993-1996 yılları arasında Dışişleri Bakanı olan Papulyas, 2005-2015 yılları arasında da 10 yıl süreyle cumhurbaşkanı idi. Papulyas, dışişleri bakanı olduğu dönemde, Türk mevkidaşı merhum Mesut Yılmaz ile Ege’de yaz mevsiminde askeri tatbikat yapılmaması dahil, bir dizi askeri güven arttırıcı önlemi içeren mutabakatı (1988) imzalamıştı. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ise ekonomik krizin dorukta olduğu 2011 yılında, milli bayram nedeniyle Selanik’te düzenlenen askeri geçit töreni sırasında, “Hain” diye bağıran göstericilerin protestolarına hedef olmuştu. Papulyas tören alanını terk etmek zorunda kalmıştı.