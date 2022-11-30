Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin hayatını kaybetti

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Çin devlet medyasına göre, 96 yaşındaki Jiang Zemin hayatını kaybetti. 1993-2003 yılları arasında iki dönem Devlet başkanlığı yürüten Zemin aktif olarak Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nde görev yürütmekteydi

Duyuru ÇKP Merkez Komitesi, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından yapıldı.

Tüm Partiye, tüm orduya ve Çin halkına hitaben bir mektupla duyurulan ölüm haberinde, "Jiang Zemin Yoldaşımızın lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden öldüğünü derin bir üzüntüyle bildirmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.