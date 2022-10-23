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Eski Çin Başkanı salondan çıkarıldı

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#Çin#Şi Cinping#Devlet Başkanı
Eski Çin Başkanı salondan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in (69) selefi olan Hu Jintao (79), dün Çin Komünist Parti’nin (ÇKP) 20’nci Ulusal Kongresi’nin kapanış töreninde görevliler tarafından koluna girilerek salondan çıkarıldı.

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Kongrenin kapanış oturumu, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkanlığında Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda yapıldı. Bugün üçüncü kez Çin devlet başkanlığına seçilmesi beklenen Şi Cinping’in liderliği onaylanırken toplantının medyaya açık bölümünde ilginç bir gelişme yaşandı.

Eski Çin Başkanı salondan çıkarıldı

Masada Şi Jinping’in yanında oturan Hu Jintao’nun yanına gelen görevliler onu kaldırmak istedi. Şaşkınlık yaşayan Hu Jintao, Şi Cinping’in önündeki kâğıtlara doğru uzanmak isterken ayağa kalktı. Bu sırada halefi Şi Cinping’e bir şeyler diyen Hu Jintao, koluna girilerek salondan çıkarıldı. Fransız AFP Ajansı’na konuşan Euroasia Group’tan Neil Thomas, “Buna neyin sebep olduğunu henüz bilmiyoruz. Şi’nin iktidarına karşı bir hareket nedeniyle mi yoksa ilerlemiş yaşından dolayı mı, bilmiyoruz” dedi. Çin resmi basını ise ilerleyen saatlerde gelen haberinde Hu Jintao’nun kendini iyi hissetmediğini belirtti.

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#Çin#Şi Cinping#Devlet Başkanı

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