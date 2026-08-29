Eski CIA yetkilisinden çarpıcı iddia: Yunanistan neden İsrail ile ittifak peşinde? 'Türklerden korkuyorlar'

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Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) terörle mücadele yetkilisi John Kiriakou, Yunanistan'ın İsrail ile giderek derinleşen savunma ve güvenlik iş birliğinin arkasında Türkiye'ye yönelik güvenlik endişesinin bulunduğunu öne sürdü.

Kiriakou, Middle East Eye'ın canlı yayınına katılarak Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kiriakou, Atina'nın Tel Aviv ile geliştirdiği stratejik ortaklığın temel nedenlerinden birinin Türkiye karşısındaki güvenlik endişesi olduğunu ileri sürdü.

Eski CIA yetkilisi, "En temel düzeyde Yunanlar, Türklere karşı korunma arıyor. Gerçek şu ki Yunanlar, Türklerden korkuyorlar. Yunanlar nereye kaçacaklarını bilmiyor, bu yüzden İsraillilere koşuyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kiriakou, başka bir değerlendirmesinde de "Yunanlar Türklerden korkuyor. Yunanlılar nereye kaçacaklarını bilmiyorlar, bu yüzden İsraillilere kaçıyorlar" dedi.

KİRIAKOU'DAN YUNAN HÜKÜMETİNE "HESAPLAŞMA" İDDİASI

Kiriakou, Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu yakın ilişkinin ülkede siyasi tartışmalara yol açabileceğini de öne sürdü.

Eski CIA yetkilisi, "Yunan halkı ise bunların hiçbirini istemiyor. Ve bu yüzden, muhtemelen erken bir tarihte, Yunan hükümeti ile Yunan halkı arasında bir hesaplaşma günü olmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Kiriakou'nun açıklamaları, Yunanistan'ın İsrail ile giderek güçlenen savunma ortaklığının arkasındaki stratejik hesaplara ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

YUNANİSTAN'DA İSRAİL'E YÖNELİK DESTEĞİN GERİLEDİĞİ İDDİASI

Haziran 2026'da yayımlanan Pew Research Center araştırmasına göre Yunanistan'daki katılımcıların yüzde 65'i İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, yüzde 30'u olumlu görüş belirtti.

İsrail'e kendisini yakın hisseden Yunanların oranının da Kasım 2023'te yüzde 34 seviyesinden yüzde 20'ye gerilediği görüldü.

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Bu veriler, Atina'nın İsrail ile güvenlik ve savunma alanındaki ilişkilerini geliştirirken toplumdaki İsrail algısının aynı yönde ilerlemediğini ortaya koydu.

Kiriakou'nun değerlendirmesine göre Türkiye'nin bölgedeki askeri ve siyasi ağırlığının artması, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ilişkilerini derinleştiren önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ATİNA'NIN HESAPLARINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği ilerleme, Ankara'nın bölgesel askeri kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

İnsansız hava araçlarından savaş gemilerine, füze sistemlerinden milli muharip uçak projelerine kadar genişleyen savunma kapasitesi, Türkiye'nin kara, deniz ve hava unsurlarındaki gücünü destekledi.

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Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerinden taviz vermeyen politikası da Atina'nın güvenlik hesaplarında önemli bir başlık olarak öne çıktı.

Ege'deki askeri kapasite, deniz yetki alanları, Kıbrıs meselesi ve bölgesel ittifaklar, iki ülke arasındaki güvenlik denkleminde öne çıkan konular arasında yer aldı.

Kiriakou'ya göre, Yunanistan'ın İsrail ile geliştirdiği savunma ortaklığı da bu güvenlik denkleminden bağımsız değerlendirilemedi.

ATİNA, İSRAİL İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

Yunanistan ile İsrail arasındaki iş birliği son dönemde savunmanın yanı sıra enerji, teknoloji, yatırım ve güvenlik alanlarında da genişledi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Atina ile Tel Aviv, "Aşil Kalkanı" olarak adlandırılan hava savunma projesi kapsamında 3,1 milyar avroluk anlaşmaya hazırlanıyordu.

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Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan ile İsrail arasındaki nihai anlaşmanın Tel Aviv'de imzalanması ve projenin 35 ay içinde tamamlanması planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin 3,1 milyar avro olması, Yunan şirketlerinin ise bunun 700 milyon avroluk bölümünü üstlenmesi öngörülüyordu.

İSRAİL SİSTEMLERİ YUNAN SAVUNMASINA ENTEGRE EDİLECEK

Proje kapsamında Yunanistan'ın İsrail yapımı çeşitli hava savunma sistemlerini satın alması planlanıyordu.

İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerinin, Yunanistan'ın mevcut Patriot hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarıyla entegre edilmesi öngörülüyordu.

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Atina'nın bu adımla hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve mevcut sistemlerini daha kapsamlı bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediği belirtiliyordu.