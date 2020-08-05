Eski CIA uzmanından Beyrut’taki patlamayla ilgili flaş açıklama! 'Turuncu ateş topuna bakın, bu kesinlikle...'

Orta Doğu konusunda deneyim sahibi eski CIA çalışanı Robert Baer, CNN International'a Beyrut’ta gerçekleşen patlamayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dün gerçekleşen korkunç patlamanın videolarına bakıldığında patlamada amonyum nitratın bulunduğunun kesin olduğunu söyleyen uzman patlamanın asıl sebebinin ise sadece bu olamayacağına inandığını açıkladı.

Lübnan’nın resmi haber ajansı NNA’nın bildirdiğine göre patlamanın limandaki bir depoda havai fişeklerin bulunduğu alanda çıkan bir yangından kaynaklandığı bildirilmişti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab ise daha sonra yaptığı açıklamada gübre ve bombalarda kullanılan 2750 ton amonyum nitrat maddesinin liman içindeki bir depoda 6 yıldır tutulduğunu, halkın güvenliğini büyük tehlikeye atan bu maddenin patlamaya sebep olduğunu söylemişti.

CIA uzmanı Baer ise olay yerinde askeri mühimmat bulundurulduğu ihtimalinden söz ediyor. Baer’e göre patlamaya, sahibinin kim olduğu bilinmeyen bu askeri mühimmatlar ve silahların varlığı sebep olmuş olabilir.

Baer yaptığı açıklamada “Bu kesinlikle gübre hammaddesi olan amonyum nitrata benzemiyor, patlayan şey açıkça askeri bir patlayıcı, bundan neredeyse eminim.” diyor.

Baer “Turuncu ateş topuna bakın! Bu kesinlikle, iddia ettiğim gibi, askeri bir patlayıcı.” iddiasında bulunuyor.

Baer, yaptığı açıklamaya şöyle devam ediyor “Olayın videolarında patlamanın başında görülen beyaz toz bulutu amonyum nitrat bulunduğunun ve bunun patladığının kanıtı. Ancak benim gördüğüm kadarıyla devam eden patlamaların sebebi sonrasında havaya uçan askeri mühimmatlar.”

SALDIRI KANITI YOK

Baer patlamaya sadece amonyum nitrat sebep olmadı diyorsa da bunun bir saldırı olduğuna dair kanıt da bulunmadığını ifade ediyor. Lübnan hükümeti buna sorumsuzluğun sebep olduğunu açıklarken olayın sonuna kadar araştırılacağı konusunda da söz verdi.

Baer de olayın kaza sonucu meydana geldiği görüşüne katılıyor. “Olayın sebebi belki sorumsuzluk, belki de kötü yönetimdi, buna katılıyorum. Ancak patlamada askeri ekipmanların da olup olmadığı ve eğer varsa neden orada tutulduğu mutlaka cevaplanması gereken bir soru.” diyor.

Baer, gerçekte ne olduğunun ise hiçbir zaman ortaya çıkmayabileceğin altını çiziyor. “Yıllarca Lübnan’da çalıştım. Kimsenin orada patlayıcı askeri mühimmat bulundurulduğunu kabul edeceğini sanmıyorum, böyle bir şey yapmak aptalca olacaktır.” ifadesini kullanıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lübnanlı yetkililer olayın sebebi olarak ele geçirilen ve yıllarca Beyrut’un gece hayatı ve alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumda olan limandaki depoda bekletilen yüksek oranda patlayıcı maddeden kaynaklandığını resmi olarak açıkladı.

Başbakan ise yaptığı açıklamada patlamayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, olayın suçlusu bulunana ve bu kişi veya kişilere en yüksek düzeyde ceza verilene kadar pes etmeyeceklerini söyledi.

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Yetkililer hala araştırmalarına devam etseler de Beyrut’ta gerçekleşen korkunç patlamanın sebebi limandaki bir depoda bekletilen amonyum nitrat olarak açıklandı.

Başbakan Diab, 6 yıldır bekletilen 2750 ton gibi büyük miktarda amonyum nitratın bu şiddetli patlamaya sebep olduğunu söyledi.

Amonyum nitrat amonyak ve nitrojenden oluşan bir bileşik. En yaygın kullanım alanı ise gübreler. Ancak çok yüksek oranda patlayıcı etkiye sahip olduğu için bomba yapımında da kullanılıyor.

ABD’nin Oklahoma kentinde 1995 yılında gerçekleştirilen Alfred P. Murrah Federal binasının bombalanması eyleminde 2 ton amonyum nitrat kullanılmıştı.

Eylemde 169 kişi hayatını kaybederken 467 kişi de yaralanmıştı.

ABD’Lİ UZMAN PATLAMA VİDEOSUNU YORUMLADI

ABD’li patlayıcı uzmanı Tony May de CNN’e yaptığı açıklamada patlama anının video görüntülerini yorumladı.

Beyrut’ta gerçekleşen patlamayla ilgili önemli ipuçları veren May “Yıllarca hükümet adına hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki patlamalarla ilgili olarak incelemeler yaptım. Lübnan’daki bu olayda depoda bir yangın çıktığı ve çıkan yangının yüksek düzeyde patlayıcı maddeleri havaya uçurduğu açıkça belli oluyor.” dedi.

SARI DUMAN GÖRÜLMEDİ

Mayi Bağdat’ta bulunduğu sırada incelediği bir amonyum nitrat patlamasında ortaya sarı dumanların çıktığını söylerken Beyrut’taki patlama esnasında görülen pembe ya da kırmızı renkteki dumanların amonyum nitrat patlamasıyla uyumlu olmadığını iddia etti.

Ancak May’e göre bu durum olayda amonyum nirtrat patlaması olmadığı anlamına gelmiyor. Dumanlar, sadece amonyum nitrat dışında başka bir maddenin de patlamış olabileceğine dair bir ipucu.

May, videolarda görülen beyaz ışıklarınsa büyük patlamaya yol açan ve bunun hemen öncesinde gerçekleşen küçük patlamaların göstergesi olabileceğini söylüyor.