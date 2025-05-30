Eski CIA şefinden Putin iddiası: Ukrayna'dan sonraki hedefi hangi ülke olacak?

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski direktörü David Howell Petraeus, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonrasına ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

Emekli general Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başarı elde etmesi halinde bir sonraki hedefinin Avrupa'daki bir NATO üyesi ülke olacağını öne sürdü.

Daily Mail'in haberine göre, Petraeus, Rusya'nın Batı'nın kararlı duruşunu sınamak ya da daha geniş çaplı bir saldırının öncüsü olarak Baltık ülkesi Litvanya'yı hedef alabileceğini söyledi.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

ABD'nin bir dönem Kuzey Irak'tan sorumlu komutanı olarak görev yapan Petraeus, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna ordusunu yeterince silahlandırmadığı için hedef aldı.

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Petraeus, Biden yönetiminin Ukrayna'ya M1 Abrams tankları göndermek gibi kararlar üzerinde çok geç uzlaştığını ve F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi gerektiğini vurguladı.

Gecikmenin ve F-16'ların Ukrayna'ya gönderilmemesinin Ukrayna'nın aleyhinde gelişmelere neden olduğunu ifade eden Petraeus, Biden yönetimi döneminde Ukrayna'ya yardım konusunda sürekli kararsız kalındığını ancak sonunda yardım gönderildiğini belirtti.

Petraeus, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakereleri için mekik diplomasisi yürüten mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ı ise "Putin'e sürekli ikinci bir şans" verdiği gerekçesiyle eleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Policy Exchange" düşünce kuruluşuna konuşan Petraeus, "Trump'ın, iki hafta içinde farklı bir yaklaşım sergilemek zorunda kalacağımız tehdidinde bulunduğu üç durum yaşadık" dedi ve “Bu sefer ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

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KUKLA LİDER AMAÇLIYOR

Petraeus, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini, böylece savaştaki dengeleri değiştirebileceklerini belirtti. Daha fazla yardım yapılmasıyla Ukrayna'nın "Moskova'ya, ek kazanımlar elde edemeyeceklerini gösterebileceğini" söyledi.

Rusya lideri Putin'in amacına ilişkin konuşan Petraeus, "Zelenski'yi devirmek, Ukrayna'da kukla bir lider yerleştirmek ve tüm Ukrayna'yı kontrol etmeyi amaçlıyor" dedi.

Petraeus, sözlerine "Bunu başardıktan sonra Baltık ülkelerinden birine odaklandıklarını göreceksiniz" ifadesiyle devam etti ve Putin'in yaptığı konuşmalarda Litvanya'yı öne çıkardığını hatırlattı.

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Putin'in daha dikkatli dinlenilmesi gerektiğini savunan Petraeus, Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını ele geçirebilmek için barış anlaşması konusunda "ayak sürüdüğü" değerlendirmesinde bulundu.