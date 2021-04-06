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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Eski CIA direktörü: Artık uzaylılara inanmaya başladım!

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Eski CIA direktörü: Artık uzaylılara inanmaya başladım!

Eski bir CIA üst düzey yetkilisinin yaptığı 'uzaylı' açıklaması büyük ilgi çekti. Uzaylıların varlığına artık inandığını açıklayan R. James Woolsey, başından geçen ve uzaylılarla ilgili fikrini değiştiren olayı anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın eski yöneticisi R. James Woolsey, uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını açıkladı.

Uzaylılar var mı sorusu yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalarken, uzaylıların varlığına ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey, sosyal medya üzerinden verdiği röportajda uzaylıların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Woolsey uzaylılara inanmadığını ancak, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek "Artık inanmaya başladım" dedi. 

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Eski CIA direktörü: Artık uzaylılara inanmaya başladım
R. James Woolsey

"UÇAK 12 BİN METREDE DURDU"

Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlatarak, "Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" dedi.

Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını umduğunu belirtti. Öte yandan, Ocak ayında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık 2.2 milyon belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtığını duyurmuştu.

CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı
CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı
Ünlü bilim insanından uzaylı açıklaması
Ünlü bilim insanından 'uzaylı' açıklaması

Eski CIA direktörü: Artık uzaylılara inanmaya başladım

 

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