Eski casus karanlık sırları ifşa etti: Suikast timleri kurdular

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30 yıldır Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çok yakınında görev yapan eski üst düzey ajan Kim Kuk-song BBC'ye verdiği röportajla Kuzey Kore'nin tüm karanlık sırlarını ifşa etti. Açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düşen Kuzey Kore'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

30 YIL AJANLIK YAPTI, SONRA KAÇTI

istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirten eski ajan Kim hayatını kurtarmak için 2014 yılında ülkeyi terk etti. Şu an Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

DÜNYANIN HERYERİNE ULAŞABİLECEK SİBER AĞ

İstihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu belirten ajan Kuzey Kore’nin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.

SUİKAST TİMLERİ KURDU

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Eski ajanın en çok konuşulan iddiası ise yıllarca yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un muhaliflere karşı suikast timleri kurduğu iddiası oldu.

KENDİNİ ELEŞTİRENLERE SUİKAST TİMİ GÖNDERDİ

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" da iddia etti.