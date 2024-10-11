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Eski Bolivya Devlet Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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#Bolivya#Devlet Başkanı#Yakalama Kararı
Eski Bolivya Devlet Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 08:58

Bolivya savcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Morales, kendisine yönelik uygulanan sürecin "siyasi bir zulüm" olduğunu savundu.

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Bolivya'da savcılık, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Bolivya basınında yer alan habere göre, Morales'in "insan kaçakçılığı" davasında ifade vermesi için savcılık tarafından yakalama emri çıkarıldı.

Savcı Sandra Gutierrez, yaptığı açıklamada, Morales'in 2006-2019 yılları arasındaki devlet başkanlığı dönemi sırasında "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, "Morales ve soruşturma altındaki diğer kişilere usulüne uygun şekilde tebligat yapıldı. Kimsenin savunma hakkı ihlal edilmiyor, her şey şeffaf ve yasalara uygun şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle bir süredir gerginlik yaşayan eski Devlet Başkanı Morales ise yaptığı açıklamada, kendisine karşı "siyasi bir zulüm" uygulandığını savundu.

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Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.

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#Bolivya#Devlet Başkanı#Yakalama Kararı

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