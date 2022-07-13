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Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan 'darbe' itirafı

#ABD#TRUMP#Dünya
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Boltondan darbe itirafı

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardım eden biri" olarak nitelendirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bolton, ülkedeki 2020 Başkanlık seçimlerinin ardından Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdikleri baskının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelendirilmesine değindi. Bolton, Trump'ın böyle bir şeyi gerçekleştirecek kadar ehil biri olmadığını söyleyerek, "Burada değil ama diğer ülkelerde darbelerin planlanmasına yardım eden biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun (Trump'ın) yaptığı bu değildi" ifadelerini kullandı.

Sunucunun hangi ülkelerde darbe planladığını sorması üzerine Bolton, "Ayrıntılara girmeyeceğim" şeklinde yanıt verdi. Venezuela'dan söz etmeye başlamadan önce Bolton, "Ayrıntılara girmeyeceğim. Ama bir muhalefetin yasadışı olarak seçilmiş bir başkanı devirmeye çalışması için ne gerektiğini gördüm ve başarısız oldular" diye konuştu.

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Sunucunun, "Bana (Venezuela'dan başka) söylemediğiniz başka şeyler olduğunu hissediyorum" sözleri üzerine Bolton, "Eminim vardır" ifadesini kullandı. 2019'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesinin gayri meşru olduğunu savunmasının ardından orduya yaptığı "Maduro'yu devirin" çağrısını açıkça desteklemişti.

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