Eski BBC spikeri Huw Edwards mahkemede 'çocuk istismarı' görselleri bulundurma suçunu kabul etti

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Kasım 2023'te gözaltına alınan ve geçen ay hakkında dava açılan Edwards, bugün Londra'da yargıç karşısına çıktı.

Edwards, Nisan ayında "doktor tavsiyesi" üzerine, en kıdemli haber sunucularından biri olduğu BBC'den istifa etmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Edwards, başka bir kişi tarafından kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen 41 adet uygunsuz çocuk görüntüsü bulundurduğunu itiraf etti.

Bu görüntüler arasında İngiltere hukuk sisteminde en ciddi suç olarak sınıflandırılan kategori A sınıfı 7 görsel de bulunuyor.

Kraliyet Savcılık Servisi, A kategorisindeki görüntülerin büyük kısmının 13-15 yaşları arasındaki çocukları gösterdiğini, ancak iki görüntüde 7-9 yaşlarında bir çocuğun yer aldığını belirtti.

Edwards'ın Aralık 2020'den itibaren yetişkin bir erkekle WhatsApp'ta iletişimde olduğu ve bu kişinin kendisine toplam 377 cinsel içerikli görüntü gönderdiği paylaşıldı.

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Edwards'ın B kategorisinde12 adet, C kategorisinde ise 22 adet fotoğraf bulundurduğu da belirtildi. Bu kategoriler cinsel ilişki içermeyen istismarları sınıflandırıyor.

Huw Edwards'ın savunmasında WhatsApp üzerinden yazıştığı kişiye, bu tür görselleri göndermemesini istediği de ifade edildi.

Buna göre Edwards, kendisine yasa dışı görüntü gönderilmemesini talep etti.

Ardından ikili Nisan 2022'ye kadar birbirlerine yasal pornografik görüntü göndermeye devam etti.

Edwards'ın avukatı Philip Evans, müvekkilinin hiçbir görüntüyü saklamadığını, başka hiç kimseye görüntü göndermediğini ve başka hiçbir yerden benzer görüntü istemediğini söyledi.

Evans, Edwards'ın ayrıca "hem zihinsel hem de fiziksel" sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

SUÇLU BULUNURSA BİRKAÇ YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Londra Emniyet Müdürlüğü, Huw Edwards'a yönetilen üç ayrı suçlamanın, bir WhatsApp grubunda paylaşılan 37 fotoğrafla ilgili olduğunu açıklamıştı.

Suçlamalar, Aralık 2020-Nisan 2022 dönemine uzanıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü sözcüsü, "Medya ve kamuoyuna, bunun aktif bir dava olduğu şiddetle hatırlatmak isteriz. Gelecekte dava sürecine zarar verebilecek hiçbir şey, sosyal medya da dahil olmak üzere yayımlanmamalıdır" dedi.

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Tutuksuz yargılanan Edwards, suçlu bulunursa birkaç yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Davanın 16 Eylül'de sonuçlanması bekleniyor.

Edwards hakkındaki suçlamalar hakkında bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

62 yaşındaki Edwards, BBC kariyerine 1984 yılında stajyer olarak başlamıştı.

Edwards, BBC'nin en çok tanınan ve maaşı en yüksek haber spikeriydi ve istifası öncesi yıllık brüt maaşı 475 bin - 479 bin 999 sterlin aralığındaydı.

Edwards yıllarca BBC televizyonunun birinci kanalında ana haber bültenlerini sundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü ve cenaze töreni, ülkedeki önemli siyasi krizler ve çok sayıda seçim de dahil kritik yayınların da sunuculuğunu üstlendi.

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BBC İÇ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Huw Edwards 2023 yılında bir gence cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında para göndermenin de aralarında bulunduğu suçlamalara hedef oldu.

Sun gazetesinin iddiaları haberleştirmesinin ardından BBC, Edwards'ı açığa aldı ve iç soruşturma başlattı.

Edwards'ın ismi ise mahremiyet hakkı nedeniyle ilk aşamada açıklanmadı.

Eşi Vicky Flind, Temmuz 2023'te suçlamalara hedef olan kişinin Edwards olduğunu teyit etti, ünlü sunucunun yaşadığı ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Geçmişte depresyonla mücadelesi konusunda röportajlar veren Edwards, Londra’da eşi ve beş çocuğuyla birlikte yaşıyor.

BBC, Edwards ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi sürecindeki eksikler nedeniyle özür dilemişti.

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BBC Genel Müdürü Tim Davie, Edwards'la ilgili gelişmelerin kuruma zarar verdiğini kabul etmişti.