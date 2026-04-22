Eski başkandan Von der Leyen'e Türkiye tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin eski Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Michel, Avrupa’nın Türkiye gerçeğini görmezden gelemeyeceğini belirterek, "Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenmez." dedi.

MICHEL'DEN TÜRKİYE VURGUSU

Belçikalı siyasetçi Charles Michel, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, von der Leyen’i etiketleyerek Türkiye’nin Avrupa açısından stratejik önemine dikkat çekti.

2019-2024 yılları arasında AB üyesi ülkelerin liderlerine başkanlık eden Michel, Türkiye için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, NATO’nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa’nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür."

"AVRUPA GERÇEKLERİ GÖZ ARDI EDEMEZ"

Michel, Avrupa’nın mevcut jeopolitik dengeleri doğru okuması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye gibi kritik bir aktörün yok sayılmasının yanlış olacağını ifade etti.

Paylaşımında, "Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenmez." sözleriyle Brüksel yönetimine mesaj verdi.

TARTIŞMA VON DER LEYEN'İN SÖZLERİYLE BAŞLADI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamburg’da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde yaptığı konuşmada, AB genişlemesini savundu.

Von der Leyen konuşmasında, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

BRÜKSEL'DEN GERİ ADIM GİBİ AÇIKLAMA

Von der Leyen’in açıklamalarının ardından AB Komisyonu Sözcülüğü devreye girdi. Yapılan açıklamada Türkiye’nin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır."

AVRUPA'DA TÜRKİYE TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Charles Michel’in çıkışı, Avrupa siyasetinde Türkiye’ye yönelik yaklaşım konusunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Ankara’nın NATO, enerji, göç ve bölgesel güvenlik başlıklarında oynadığı rol bir kez daha Avrupa gündemine taşındı.