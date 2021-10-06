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Eski başbakandan eski Fransa Cumhurbaşkanı’na taciz suçlaması

#Fransa#Başbakan#Cumhurbaşkanı
Eski başbakandan eski Fransa Cumhurbaşkanı’na taciz suçlaması

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt (54), geçen yıl 94 yaşında COVID-19’dan ölen eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing’ni kendisini taciz etmekle suçladı.

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Anılarını kaleme aldığını ‘Sarışın’ın Düşünceleri’ adlı kitabında Thorning-Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı ile Kopenhag’daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlatarak, “Masanın altından kalçama dokundu. Delice bir andı. Kendime neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti” dedi.

Eski başbakandan eski Fransa Cumhurbaşkanı’na taciz suçlaması

Olayın 2002 veya 2003’te yaşandığını iddia eden Thorning-Schmidt, o dönem AB için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan ve d’Estaing tarafından yönetilen gruptaydı. Thorning-Schmidt, 2011-2015 yıllarında Danimarka hükümetine liderlik etmişti. Giscard 1974-81 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı’ydı.

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#Fransa#Başbakan#Cumhurbaşkanı