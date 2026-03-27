Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten Netanyahu'ya sert sözler... 'Ortada zafer yok'

İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett, Perşembe günü yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi. İsrail medyasına konuşan Bennett, mevcut yönetimin “hiçbir cephede kazanmayı bilmediğini” söyledi.

“SİYASİ YÖNETİM, ORDUNUN BAŞARISINI ENGELLİYOR”

Kanal 12’ye verdiği röportajda Bennett, siyasi liderliğin ordunun sahadaki başarısının önüne geçtiğini savundu.

“Mevcut hükümetin siyasi yönetimi, ordunun çoklu cephelerde zafer elde etmesini engelliyor” diyen Bennett, İsrail’in askeri performansına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“NE GAZZE’DE NE LÜBNAN’DA ZAFER VAR”

Bennett, İsrail’in sahadaki durumunu şu sözlerle özetledi:

“İsrail şu an hiçbir cephede kazanamıyor. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne de başka bir yerde zafer var.”

Gazze ve Lübnan’daki gelişmelere dikkat çeken Bennett, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gazze’de zafer ilan edildi ama sahada hâlâ on binlerce silahlı unsur var. Lübnan’da Hizbullah’ın geri püskürtüldüğü söylendi ama yeniden toparlandı. İran konusunda da gerçek sonuçlar henüz ortada değil, ne olduğu belirsiz. Ortada bir zafer yok”

ORDUDA BÜYÜK AÇIK: 20 BİN ASKER EKSİK

Bennett, İsrail ordusunda yaklaşık 20 bin asker açığı bulunduğunu belirterek, bu açığın ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınmasıyla kapatılabileceğini ifade etti. Ancak hükümetin bu adımı “siyasi nedenlerle” atmadığını dile getirdi.

ORDU SÖZCÜSÜ RAKAM VERDİ: 15 BİN ASKER GEREKİYOR

Aynı gün Haaretz gazetesine konuşan İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin ise asker açığının yaklaşık 15 bin olduğunu açıkladı.

Defrin, Lübnan, Gazze, Batı Şeria ve Suriye’de genişleyen operasyonlar nedeniyle takviye kuvvetlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

GENELKURMAY’DAN UYARI: İÇ GERİLİM RİSKİ

Defrin ayrıca, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ordunun hazırlık durumuna ilişkin değerlendirme sunmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Zamir’in, ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasını zorunlu kılacak bir yasal düzenleme gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Zamir’in, artan operasyonel yük ve askerlik sistemindeki yasal boşluklar nedeniyle orduda iç gerilim riski bulunduğu uyarısında bulunduğunu yazdı.