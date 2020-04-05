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Haber Giriş: 05.04.2020 - 19:07,Son Güncelleme:/

Eski bakana şiddet şoku! Silahına el konuldu

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Eski bakana şiddet şoku! Silahına el konuldu
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

Avusturya'da 2017-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Karin Kneissl, eşi Wolfgang Meilinger'i kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Evinde çıkan tartışmada eşi Meilinger'in kendisine tokat attığını öne süren Eski Bakan Kneissl, polise giderek suç duyurusunda bulundu.

Meilinger polise verdiği ifadede korona virüsü önlemleri kapsamında karantina nedeniyle gergin günler yaşadığını iddia etti. Avusturya polisi, Meilinger'in eşiyle aynı evde yaşamasını ve ona yakınlaşmasını yasaklayarak silahına da el koydu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Eski bakana şiddet şoku Silahına el konuldu

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonoviç, korona virüsle mücadelede dünya genelinde uygulanan karantinanın aile içi şiddet riskini artırdığını belirtmişti. Simonoviç, karantina döneminde şiddete uğrayan kadınlara yardım edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirmişti.

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