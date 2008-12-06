Eski Asala avukatı Fransa’da yine bakan oldu

Muammer ELVEREN / PARİS Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa’da, Ermeni terör örgütü Asala’nın eski avukatlarından Ermeni asıllı Patrick Deveciyan, ekonomik teşvik planının uygulanmasından sorumlu bakan olarak atandı.

Jacques Chirac’ın cumhurbaşkanlığı döneminde de sanayiden sorumlu bakan olarak görev yapan Deveciyan, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ekonomiyi teşvik için önceki gün açıkladığı 26 milyar euroluk planın uygulanması görevini üstlenecek. Plan, tüketicilere doğrudan yardım yerine yatırım projelerine ağırlık verilmesini hedefliyor. Ermeni lobisinin en güçlü isimlerinden biri olan ve Paris yakınlarındaki Antony Belediye Başkanı görevini de yürüten Patrick Deveciyan, Asala’nın 1984’te yaptığı Orly katliamından tutuklu teröristleri savunmuştu. 2001 yılında Fransa Ulusal Meclisi’nde kabul edilen Ermeni soykırımı yasasının da en önemli savunucularından biri olmuştu. Deveciyan ayrıca, Fransa’nın ünlü gangsterlerinden biri olan müvekkili Jean Charles Willoquet’ye cezaevine silah soktuğu iddiasıyla da karşı karşıya kalmıştı.



