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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 13:51 |  Son Güncelleme:

Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, Taliban’la görüştü

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Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, Taliban’la görüştü

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı, sosyal medya hesabından eski Devlet Başkanı Karzai ve Taliban görüştü yönetimi arasında bir görüşme olduğunu duyurdu.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, bugün sosyal medya hesabından Afganistan’ın eski devlet başkanı Hamid Karzai ile birlikte Taliban’ın Kabil vekil valisi ile görüştüklerini açıkladı. Abdullah görüşmede Kabil’deki vatandaşların güvenliğine öncelik verilmesi gerektiğini yinelediklerini ifade etti.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah, aralarında eski devlet başkanı Hamid Karzai’nin de bulunduğu bir heyetle birlikte Taliban’ın Kabil vekil valisi Abdul Rahman Mansour ile görüştüklerini açıkladı. Abdullah, görüşme sırasında Kabil’de bulunan vatandaşların güvenliğini, canı, malını ve haysiyetini korumaya öncelik verilmesi gerektiğini yineledikleri belirterek “Başkent Kabil'de normale dönebilmek için başkent vatandaşlarının kendilerini güvende ve koruma altında hissetmelerinin şart olduğunu ekledik” ifadelerini kullandı.

Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai, Taliban’la görüştü

Heyette bulunan eski devlet başkanı Hamid Karzai, 7 Aralık 2004 yılında Taliban sonrası seçilen ilk devlet başkanı olarak 29 Eylül 2014 yılına kadar görev yaptı.

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