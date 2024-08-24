Eski ABD'li yetkiliden 'UFO' iddiası: 'Bu evrende yalnız değiliz'

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ABD Savunma Bakanlığı'nda eski bir istihbarat görevlisi olup, Pentagon'un UFO araştırmalarına ayrılmış gizli bölümünden sorumlu olduğunu öne süren Luis Elizondo, ABD hükümetinin uzaylı örnekleri ele geçirdiğini iddia etti.

New York Post’ta yer alan habere göre, ABD hükümetinin “çok gizli” uzay aracı kazasını kurma programından insan dışı yaşam formu kurtardığını iddia eden Elizondo, “ABD, ne bizim ülkemizden ne de bildiğimiz başka bir yabancı ülkeden olmayan, kaynağı bilinmeyen nesnelerin, araçların kurtarılmasına dahil olmuştur” dedi.

Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) elindeki iki uzay aracından birinin 1947 yılında New Mexico’nun Rosswell şehrinde meydana geldiğini söylediği UFO kazasına ait olduğunu belirtti. “Biz ulus olarak sadece uzaylı araçlarıyla değil, bu araçların içindekilerle de ilgileniyoruz; biyolojik örnekleri de içerecek şekilde... Yalnız değiliz” diyen Elizondo, ABD hükümetinin yalnızca uzay araçlarıyla ilgilenmediğinin altını çizdi.

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‘BU EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ’

Elizondo, daha önce bir cerrahın UFO ile karşılaştığını söyleyen bir ABD ordusu mensubunun vücudundan çıkarılan teknik bir cihaz gördüğünü söyledi ve bu nesnenin vücuttan çıkarılırken tuhaf bir şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Pentagon daha önce bu görüntüleri yayınlamıştı

Geçmişte yapılan uzaylı itiraflarını daha da ürpertici hale getiren Elizondo, “Bu evrende yalnız değiliz ve bu basit bir gerçek. ABD hükümeti onlarca yıldır bu gerçeğin farkında” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI YALANLADI

Savunma Bakanlığı, Elizondo'nun iddialarını reddederek, hükümetin “dünya dışı faaliyetlere dair inandırıcı bir kanıtı” olmadığını açıkladı.

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Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough, “Bakanlık, hassas bilgileri, kaynakları ve yöntemleri koruma yükümlülüğü ile dengelemesi gereken Kongre ve Amerikan halkına karşı açıklık ve hesap verebilirlik konusunda tamamen kararlıdır. Bugüne kadar, dünya dışı faaliyetlere ilişkin güvenilir bir kanıt bulamadık” dedi.

Gough ayrıca, Elizondo'nun, İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'nda görevli olduğu dönemde havacılık ve uzay programlarında çalışmadığını iddia etti.

GÜVENİ SARSMAK İSTEMİYORLAR

UFO’lara ait araçlara ilişkin konuşan Elizondo, “hava sahamızda emsalsiz bir şekilde uçmakla kalmıyorlar, aynı zamanda teknolojik kabiliyetlerimizi çok aşan bir performans sergiliyorlardı” iddiasında bulundu.

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Amerikan halkının UFO’ların varlığını bilmeye hakkı olduğunu söyleyen Elizondo, hükümetin bu bilgileri gizli tuttuğunu çünkü bunların muhtemelen “çözümü olmayan bir tehdit” olduğunu ve “vatandaşlarını koruma kabiliyetlerine olan güveni” sarsmak istemediğini öne sürdü.