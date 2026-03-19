Eski ABD terörle mücadele şefi Joe Kent'ten çarpıcı itiraflar: Tehdit İsrail'den geliyor

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörlüğü görevinden istifa eden Joe Kent, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran savaşına giden süreci aktaran Kent, önemli karar vericilerin bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump’a ulaşamadığını “Önemli karar vericilerin birçoğunun, gelip başkana görüşlerini ifade etmelerine izin verilmedi” sözleriyle belirtti.

İstifa kararının ardından Kent, kamuoyuna yansıtılan "yakın tehdit" iddialarını yalanladı. İran’ın büyük bir gizli operasyon hazırlığında olduğuna dair ellerinde hiçbir veri olmadığını vurgulayan Kent, şu ifadeleri kullandı:

“İranlıların 1 Mart'ta büyük bir gizli saldırı düzenleyeceklerine, 11 Eylül veya Pearl Harbor benzeri bir şey yapacaklarına, üslerimizden birine saldıracaklarına dair hiçbir istihbarat yoktu. Böyle bir istihbarat bilgisi hiç olmadı. İran'da nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan bir fetva var.”

HAMANEY SUİKASTINA TEPKİ: "YAPILMASI GEREKEN EN SON ŞEYDİ"

Geçtiğimiz ay ABD ve İsrail’in ortak operasyonuyla hayatını kaybeden İran Yüksek Lideri Ali Hamaney hakkında da konuşan Kent, bu suikastın bölgeyi daha istikrarsız hale getireceğini savundu.

Hamaney’in İran’ın nükleer programını kontrol altında tutan bir rol oynadığını savunan Kent, şu uyarıda bulundu:

Eski dini lider Ali Hamaney'in hayranı değilim ancak nükleer programlarını kontrol altında tutuyordu. Ters tepecek: Eğer Hamaney'i vahşice ortadan kaldırırsanız, insanlar rejimin etrafında toplanacaklardır. Elimizdeki veriler bunun açıkça böyle olacağını gösteriyor.

Kent, ABD ve İsrail'in ortak saldırısında öldürülen İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani hakkında da konuştu.

Laricani'nin olası bir barış anlaşmasını sabote etmek için öldürüldüğünü iddia eden Kent, "Öldürülen Ali Larijani, anlaşma yapmaya can atan bir müzakereciydi" dedi.

"TEHDİT İRAN’DAN DEĞİL, İSRAİL’DEN GELİYOR"

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "İran yakın tehdit oluşturuyor" açıklamalarını sert bir dille eleştiren Kent, asıl provokasyonun İsrail kanadından geldiğini savundu.

Carlson’ın "Yani yakın tehdit İran’dan değil, İsrail’den mi geliyor?" sorusuna "Kesinlikle" yanıtını veren Kent, "Ortadoğu’daki politikamızdan gerçekten kim sorumlu?" diyerek Washington’daki lobi etkisine dikkat çekti.

CHARLIE KIRK SUİKASTINDA "LOBİ" İZİ!

Geçtiğimiz dönemde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ünlü aktivist Charlie Kirk dosyasına da değinen Kent, soruşturmanın engellendiğini itiraf etti.

Kirk suikastıyla ilgili ipuçlarının üzerine gitmelerinin yasaklandığını söyleyen Kent, çarpıcı bir "dur" talimatı aldıklarını açıkladı.

Kirk'ün İran ile svaşa karşı olduğunu belirten Kent, "Charlie'yi en son geçtiğimiz Haziran ayında gördüm. Gözlerimin içine baktı ve 'Joe, İran'la savaşa girmemizi engelle' dedi. Bu suikastla ilgili incelememiz gereken çok fazla detay vardı ama üzerine gidemedik. Charlie açıkça İsrail yanlısı grupların ve lobilerin baskısı altındaydı." dedi.

FBI TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD'de yayın yapan Axios'un konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, yetkililerin Kent'i "bilinen bir sızıntı kaynağı" olarak nitelendirdiği ve Kent'in başkanla yapılan brifinglerden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Kent'in istifasından önce FBI tarafından soruşturma altına alındığı belirtilen haberde, bilgileri ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile muhafazakar bir podcast yayıncısına sızdırmasından şüphelenildiği öne sürüldü. Haberde, FBI'ın İsrail ile İran'a ilişkin istihbaratla ilgili de Kent'i soruşturduğu savunuldu.

Haberde, Kent'in söz konusu iddialarla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.

JOE KENT NEDEN İSTİFA ETTİ?

Joe Kent, istifa gerekçesini açıklarken, İran'a yönelik askeri hamlelerin meşru bir temeli olmadığını savundu. İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığının altını çizen Kent, saldırıların tamamen İsrail’in çağrıları ve baskıları sonucunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kariyeri boyunca 11 kez sıcak çatışmada yer aldığını hatırlatan Kent, Amerikan halkının çıkarlarıyla örtüşmeyen bir savaşın parçası olmayacağını belirtti. Kent, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için ülkemin gelecek neslini savaşmaya ve ölmeye göndermeyi kabul etmeyeceğim."