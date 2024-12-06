Eski ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey: Esad bugüne kadar barışı reddetti

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İşte Eski ABD Suriye Temsilcisi James Jeffrey'in açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle Esad rejimi BM'nin 22/54 sayılı kararını kabul etmeyi reddetti. Esad rejimi 10 yıldır da uzlaşmayı reddediyor. BM sürecini takip etmeyi reddetti. İran'ın bölgedeki İsrail, Ürdün ve diğer ülkeleri istikrarsızlaştırma çabalarını desteklemeye devam etti ve komşularının çoğuyla veya kendi halkıyla barış yapmaya çalışmadı. Bu yüzden şimdi çok güçlü bir ayaklanmayla karşı karşıya.

"SURİYE, RUSYA İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU"

Suriye, Rusya için büyük ve önemli bir konu. Rusya, bu rejimin düşmesine izin vermeyecektir. Rusya'nın Şam'da dost bir hükümete ihtiyacı var. Suriye'deki limanını ve hava üstünü elinde tutması gerekiyor.

Rusya hafta sonundan bu yana yaptığı gibi muhalif güçlere yönelik saldırılarını sürdürecek. Ancak Rusya'nın kara kuvvetleri yok ve bu savaş tamamen piyadeyle ilgili. Suriye piyadesi, muhalif piyadeyle gerçekten savaşamaz.

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ABD'nin pozisyonu başta NATO müttefiki Türkiye olmak üzere bölgedeki tüm dostlarını ve ortaklarını korumaktır. Suriye'de Türkiye'ye tehdit oluşturan hareket ve devletleri saymaya bir elimdeki parmaklar yetmez.

Siz benden daha iyi biliyorsunuz ama biz öncelikle Lübnan'a izinsiz silah akışının yasaklanması konusunda 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını istiyoruz. Hizbullah'ın silahlandırılması da bu şekilde oldu. Suriye'nin yapması gereken de bu. Bu yüzden Suriye ile ilgili ilk önceliğimiz muhtemelen bu. Şu anki noktadan başka ateşkes görmek isteriz elbette. Ve Cenevre'deki müzakere masasına geri dönüşü.

JEFFREY'DEN İTİRAF: PKK BAĞLANTISI VAR

(ABD'nin YPG'ye desteği) 2015 yılından beri bu desteğe başladık. Çünkü biliyorsunuz o dönemde Türkiye'nin YPG - PYD ve bizim desteğimiz konusunda farklı bir tutumu vardı. Ama kesinlikle 2015'ten beri Türk yetkililerle muhtemelen 200 görüşme yaptım. Washington'un bunun farkında olduğunu her seferinde dile getiriyorlar. Türkiye bizim pozisyonumuzun gayet farkında. Birincisi DEAŞ'la etkili bir şekilde mücadele etmek için Washington'un kuzeydoğu Suriye'de önemli bir varlığa sahip olması gerekiyor. Suriye demokratik güçleri veya YPG ile çalışırken kuzeydoğu Suriye'de olmak karmaşıktır. Çünkü PKK ile bağlantılıdırlar. Ayrıca o bölgeyi güvence altına alıyorlar. Bir boşluk oluşmasını engelliyorlar. Bölgeyi İran'a, DEAŞ'a, Esad güçlerine, Rusya'ya vermiyorlar.

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Ve tabii ki Ekim 2019'dan beri Türkiye'yle o bölgede temelde ateşkes diyebileceğimiz bir anlaşmamız var. Bu ilişkiyi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.

"TRUMP SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İSTEYECEK"

Trump Suriye'den çekilmek isteyecek. Bu İran'a karşı yapmak istediğimiz şeyi baltalayacak."