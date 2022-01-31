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Eski ABD güzeli Cheslie Kryst ölüme atladÄ±... Son mesajÄ± viral oldu

#Cheslie Kryst#ABD#New York
Eski ABD gÃ¼zeli Cheslie Kryst Ã¶lÃ¼me atladÄ±... Son mesajÄ± viral oldu

2019 yÄ±lÄ±nda ABD gÃ¼zeli seÃ§ilen Cheslie Kryst, New York'ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks apartmanÄ±n 29'uncu katÄ±ndan atlayarak intihar etti.

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ABD, Eski ABD gÃ¼zeli Cheslie Kryst'Ä± konuÅŸuyor. Kryst, New York'ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks apartmanÄ±n 29'uncu katÄ±ndan atlayarak hayatÄ±na son verdi.

Kryst'Ä±n saatler Ã¶nce Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ise gÃ¼ndem oldu. Kryst, Ã¶lmeden sadece birkaÃ§ saat Ã¶nce Instagram'a yÃ¼klediÄŸi son fotoÄŸradÄ±na 'Bu gÃ¼n size huzur ve sÃ¼kunet getirsin' notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kryst'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bu paylaÅŸÄ±ma kÄ±sa sÃ¼rede yorum yaÄŸdÄ±. Ã–lÃ¼m haberinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z konusu fotoÄŸrafa 30 binin Ã¼zerinde yorum yapÄ±ldÄ±.

Eski ABD gÃ¼zeli Cheslie Kryst Ã¶lÃ¼me atladÄ±... Son mesajÄ± viral oldu

New York Polis DepartmanÄ± (NYPD), Kryst'in evinin bulunduÄŸu 42. Cadde'deki apartman binasÄ±na sabah 7:13'te gelen ihbar sonrasÄ± ekip sevk edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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EKÄ°PLER CANSIZ BEDENÄ°NÄ° BULDU

Konu ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada olay yerine polis memurlarÄ± ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin gÃ¶nderildiÄŸi ancak Kryst'in olay yerinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisine yer verildi.

Polis olay ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtirken. Dairesi 9'uncu katta bulunan Kryst'in binanÄ±n 29'uncu katÄ±ndan atlayarak intihar ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

ABD basÄ±nÄ± polisin Kryst'in annesine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± notu bulduÄŸunu sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Notta intiharÄ±yla ilgili bir bilginin ise yer almadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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Eski ABD gÃ¼zeli Cheslie Kryst Ã¶lÃ¼me atladÄ±... Son mesajÄ± viral oldu

Ancak bu iddia ile ilgili resmi makamlardan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

Kryst, 2019 yÄ±lÄ±nda Miss North Carolina olarak Miss USA yarÄ±ÅŸmasÄ±nda en yÃ¼ksek dereceyi almÄ±ÅŸtÄ±.

Hukuk fakÃ¼ltesinden mezun olan Kryst, yarÄ±ÅŸmayÄ± kazandÄ±ktan sonra Extra iÃ§in muhabir olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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