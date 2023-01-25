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Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş sözler: 2019'da nükleer savaşın eşiğinden dönüldü

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#Mike Pompeo#ABD#Dünya
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeodan flaş sözler: 2019da nükleer savaşın eşiğinden dönüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 13:52

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken konvansiyonel çatışmanın nükleer savaşa dönüşebileceği endişeleri sıcaklığını koruyor. eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dünyanın nasıl bir nükleer savaşın eşiğinden döndüğünü yıllar sonra açıkladı.

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Dünyanın gözü kulağı 11 aydır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede yaşananlar eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları ile ortaya çıktı.

Pompeo dünyanın nasıl bir nükleer savaşın eşiğinden döndüğünü yıllar sonra açıkladı.

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Anılarını yayımlayan Pompeo, Keşmir’deki Hint birliklerine karşı düzenlenen bir saldırının ardından Hindistan’ın Pakistan topraklarındaki militanlara karşı misilleme yapmasının ardından bu duruma gelindiğini yazdı.

Pakistan o dönem iki Hint jetinin düşürülüp, bir Hint pilotun ele geçirildiğini açıklamıştı.

Hindistan ve Pakistan Keşmir’in tümünde hak iddia etse de her iki ülke de bölgenin bir kısmını kontrol ediyor.

Hindistan uzun süredir Pakistan’ı Keşmir Vadisi’ndeki ayrılıkçıları desteklemekle suçluyor, ancak İslamabad yönetimi bu iddiayı reddediyor.

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Nükleer güce sahip komşu ülkeler, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanıp, ayrıldıkları 1947’den bu yana üç kez savaştı ve bu savaşların ikisi Keşmir nedeniyle çıktı.

Pompeo kitabında “dünyanın Hindistan-Pakistan rekabetinde Şubat 2019’da bir nükleer savaşa ne kadar yaklaşıldığını bilmediğini düşündüğünü” yazdı.

Pompeo “Gerçek şu ki tam olarak ben de yanıtını bilmiyorum, sadece çok yakın olduğunu biliyorum” dedi.

Mike Pompeo “Hanoi’deki zirvede Kuzey Korelilerle nükleer silah müzakereleri yaparken, Hindistan ve Pakistan’ın Keşmir’de onyıllardır devam eden sorun yüzünden birbirlerini tehdit etmeye başladıkları geceyi asla unutmayacağım” diyor.

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40’tan fazla Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sonra Hindistan’ın Pakistan topraklarına hava saldırılarıyla yanıt verdiğini anlatan Pompeo, “Daha sonraki it dalaşında Pakistanlılar bir uçak düşürdü ve Hint pilotu rehin aldılar” diyor.

Pompeo daha sonra Hintli mevkidaşıyla görüştüğünü anlatıyor ve “Pakistanlıların saldırı için nükleer silahlarını hazırladığına inanıyor ve onların da kendi hazırlıklarını yaptıklarını söylüyordu. Ona bir şey yapmamasını ve işleri düzeltmek için bana bir dakika vermesini söyledim” ifadelerini kullanıyor.

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Eski ABD’li Bakan, daha sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte çalışmaya başladıklarını, dönemin Pakistan Genelkurmay Başkanı General Qamar Javed Bajwa’ya ulaşıp, Hint tarafının söylediklerini aktardıklarını belirtiyor.

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Pompeo şöyle devam ediyor:

“Bunun doğru olmadığını söyledi. Beklendiği gibi o da Hindistan’ın nükleer silahlarını hazırladığını söyledi. İki tarafı da, diğerinin bir nükleer çatışmaya hazırlanmadığına ikna etmek birkaç saat sürdü ve Yeni Delhi ile İslamabad’daki ekiplerimiz sıkı çalıştı. Başka hiçbir ülke bu dehşeti önlemek için bizim yaptıklarımızı yapamazdı.”

Hindistan da Pakistan da Pompeo’nun iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Hint askerlerine 2019’da düzenlenen saldırıyı Ceyşi Muhammed (JeM) adlı örgüt üstlenmişti. Hindistan’da daha sonra 1971’den bu yana ilk kez iki ülke sınırını ayıran Kontrol Hattını geçip, hava saldırısı düzenlemişti.

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#Mike Pompeo#ABD#Dünya

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