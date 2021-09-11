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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.09.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Eski ABD Başkanı Trump'tan ilginç çıkış: Biden'ı boks ringinde nakavt ederim

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Eski ABD Başkanı Trump'tan ilginç çıkış: Biden'ı boks ringinde nakavt ederim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump görevde olduğu süre boyunca verdiği ilginç demeçlerle dünyayı şaşkına çevirmeyi başarmıştı. 2020 Kasım'ında yapılan seçimlerde koltuğunu Joe Biden'a kaptıran Trump bir kez daha şaşkına çeviren sözleriyle gündeme geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump koltuğunu kaptırdığı yeni Başkan Biden'la ilgili birçok ilginç açıklamada bulunmuştu. ancak şimdiye kadar söyledikleri bu son açıklaması kadar şaşırtıcı olmamıştı.

Geçen yıl seçimlerde Biden'a yenilen Trump rakibini boks ringine davet ederek 'Onu saniyeler içinde yere sererim' dedi.

Evander Holyfield ve Vitor Belfort arasındaki gösteri maçına giden ve maç esnasında ring kenarında yorum yapan eski başkana, Joe Biden'la boks maçı yapıp yapmayacağı sorusu geldi.

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'Bu, kazanacağım en kolay maç olur' diyen Trump 'Biden'ın çok, çok, çok çabuk yenileceğini düşünüyorum' ifadesini kullanırken rakibini birkaç saniye içinde devireceğini iddia etti.

Eski ABD Başkanı Trumptan ilginç çıkış: Bidenı boks ringinde nakavt ederim

Joe Biden 2018 yılında Trump hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili konuşmuş ve onu suçlayıcı ifadeler kullanmıştı. Bu olayı hatırlatan Trump 'Lisede olsak onu spor salonunun arkasına götürür bir güzel döverdim' demeyi de ihmal etmedi.

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Seçimi 7 milyon oy farkla kaybeden Donald Trump bu yenilgiyi kabul etmemiş, aylarca süren bir karalama kampanyası yürüterek Joe Biden'ın seçim zaferini mahkemeye taşımıştı. Ancak Trump bu çabalarının sonucu alamadı ve emeklilik günlerini Florida'da golf oynayarak geçiriyor.

Öte yandan Trump'ın bu boks maçı daveti ABD'de büyük yankı buldu ve hemen her şey üzerine bahis oynanan ülkedeki bahis şirketleri de bu fırsatı tepmedi. Bahis firmalarına göre Trump-Biden ikilisinin yapacağı bir boks maçında oranlar büyük ölçüde Trump'ın kazanacağından yana.

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