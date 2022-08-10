Eski ABD Başkanı Trump, başsavcının sorularını cevaplamayı reddetti!

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde New York Başsavcılığı'nda yemin altında sorgulanması bekleniyordu.

BASKIN SONRASI SERT SÖZLER: MUZ CUMHURİYETİ

Trump sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamasında mülklerinin yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak, "ABD tarihindeki en büyük cadı avının devamı için ırkçı New York Başsavcısını göreceğim. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.

SORULARI CEVAPLAMAYI REDDETTİ

AP'nin az önce geçtiği son dakika bilgisine göre Trump, bu sabah New York Başsavcısı Letitia James'in ofisine geldi ancak savcının sorduğu soruları cevaplamayı reddetti.



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Trump açıklamasındaifadelerini kullandı.

TRUMP VE ÇOCUKLARI İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma çerçevesinde Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmış ancak Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz ederek başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını söylemişti.