Eski ABD başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

ABD’de geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta hayatını kaybeden 39. Başkan Jimmy Carter, başkent Washington DC’de Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen devlet cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Joe Biden’ın yanı sıra seçilmiş Başkan Donald Trump ile çok sayıda önemli ismin katıldığı törende, Carter’ın yaşamı boyunca sergilediği liderlik, insani çalışmalar ve kamu hizmetine olan bağlılığına övgüyle söz edildi.

ABD tarihinin en uzun süre yaşayan Başkanı olarak tarihe geçen Carter, 100 yaşında hayata gözlerine yummuştu.

“ADAMIN KARAKTERİ VARDI”

Başkan Joe Biden, törende yaptığı konuşmada, Carter’ı "karakter sahibi bir adam" olarak nitelendirerek, Carter’ın siyasetin dalgalı dünyasında bile ilkelerine bağlı kaldığını vurguladı.

Haberin Devamı

Biden, "Carter, siyasetin gelgitlerinin onu dünyaya hizmet etme ve onu şekillendirme misyonundan asla alıkoymasına izin vermedi. Adamın karakteri vardı. Bu, hiçbirimizin mükemmel olmadığı bir dünyada doğru şeyleri yapma gayretiyle ilgili. Kendimize şunu sormalıyız: Korkuyla mı hareket ediyoruz, yoksa umutla mı? Egoyla mı yoksa cömertlikle mi? Zarafet gösteriyor muyuz? İnancımızı en çok sınandığında koruyor muyuz?" dedi.

Biden, "İnsanlığın en iyisine ve ABD’nin en iyisine olan inancımızı korumak, Jimmy Carter’ın hayat hikayesidir. O bize karakterin, sevginin ve inancın gücünü öğretti. Bu değerler, hayatı boyunca onun rehberi oldu” ifadelerini kullandı. Biden, ayrıca Carter ile 50 yılı aşkın siyasi dostluğunu ve ondan aldığı dersleri dile getirerek, Carter’ın başkanlık için adaylığını ilk destekleyen senatörlerden biri olmasının kendisi için bir onur olduğunu belirtti. Biden, "Carter, bize karakterin ve inancın kendimizden başlayarak başkalarına aktığını gösterdi. Hayatın her anını değerlendirmek, insanlığa olan sevgiyi ve bağlılığı yüceltmek. İşte Jimmy Carter’ın 100 yıl boyunca yaşadığı hayat tam da buydu” dedi.

Jimmy Carter, 1977-1981 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yaptı. Camp David Anlaşması gibi uluslararası diplomatik başarılarıyla tarihe geçti. Ancak başkanlık sonrası dönemi, insani yardım ve demokrasi savunuculuğu konularındaki çalışmalarıyla daha da etkili oldu.

Haberin Devamı

2002 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Carter, Carter Merkezi aracılığıyla dünya çapında sağlık, insan hakları ve seçim izleme projeleri yürüttü. Ayrıca Habitat for Humanity ile düşük gelirli insanlar için evler inşa etti.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILDI

Carter’ın cenaze törenine dünyanın dört bir yanından siyasetçiler, diplomatlar ve önemli isimler katıldı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Carter’ı “başkanların liderlik ve seslerini nasıl kullanacaklarına dair yüksek bir çıta koymuş bir lider” olarak tanımladı.

Martin Luther King Jr.'ın kızı Bernice King ise Carter’ın babası gibi sevgi temelli bir lider olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Törende Carter’ın başkan yardımcısı Walter Mondale’in oğlu Ted Mondale, babasının Carter için yazdığı bir övgü konuşmasını okudu. Carter’ın torunu Jason Carter da dedesinin mirası hakkında duygu dolu bir konuşma yaptı.

GEORGİA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Washington DC’deki törenin ardından Carter’ın naaşı yaşadığı yer olan Georgia’ya götürülerek, Plains kasabasında 77 yıl evli kaldığı eşi Rosalynn Carter’ın yanına defnedildi.