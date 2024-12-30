Eski ABD Başkanı Jimmy Carter öldü

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Ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken eski başkanın ölüm haberini oğlu duyurdu. 1924 doğumlu Carter, 1970 yılında ABD’nin Georgia eyaletine vali seçildi. 1976 yılında Gerald Ford’a karşı Demokratik Parti’den aday oldu ve seçimi küçük bir farkla kazanarak başkan oldu. ABD’nin 39. Başkanı olarak 1977 ve 1981 yılları arasında görev yaptı. Üniversitede “Nükleer Mühendislik” okuyan Jimmy Carter, 7 yıl deniz kuvvetlerinde nükleer denizaltı programında çalıştı. Daha sonra uzun süre Georgia’da fıstık üreticiliği yapan Carter, “fıstıkçı” olarak tanındı. Mısır ve İsrail arasında 14 ay süren diplomatik arabuluculuk çabaları Camp David Anlaşmaları olarak tarihe geçti. Carter, Beyaz Saray’dayken ABD’nin Tahran elçiliği işgal edildi. Bir yıldan uzun süre rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için çözüm üretemeyen Carter, Ronald Reagan karşısında seçimden yenilgiyle ayrılmıştı.