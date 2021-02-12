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Dünya
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 12.02.2021 - 01:47 | Son Güncelleme:

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili gündeme bomba gibi düşen haber

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili gündeme bomba gibi düşen haber
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ekim ayında Covid-19'a yakalandığı dönemde durumunun çok ciddi olduğu ve kamuoyundan gizlendiği ortaya çıktı.

New York Times (NY Times) gazetesinin haberine göre; teşhis koyulduktan sonra Trump'ın durumu o kadar kaygı vericiydi ki solunum cihazına bağlanması bile konuşuluyordu.

Haberini konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandıran NY Times, Trump'da akciğerlerin iltihaplandığı ya da sıvı veya bakteri gibi maddeler içermesiyle oluşan akciğer infiltrasyonu bulunduğunu da yazdı.

Doktoru Sean Conley o süreçte Trump'ın oksijen cihazına bağlı olmadığını söylemişti. New York Times'ın haberine Trump'ın oksijen seviyesinin 80'lere düştüğünü de aktardı.

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