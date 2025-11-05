×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney öldü... Irak ve Afganistan işgalinin mimarıydı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Dick Cheney#Irak İşgali
Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney öldü... Irak ve Afganistan işgalinin mimarıydı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan ve Irak’ın işgalinin mimarlarından biri olarak gösterilen Dick Cheney 84 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Ailesinin yaptığı açıklamada Cheney’nin zatürre ve kalp-damar hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi. 

SALDIRGANLIK POLİTİKASI

Cheney’nin siyasi kariyeri, Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakâr kanadında şekillendi. 1989-1993 yılları arasında baba George H. W. Bush yönetiminde savunma bakanı olarak görev yapan ABD’li siyasetçi, 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak’ın Kuveyt’ten çıkarılması operasyonunu yönetti. 2001-2009 yıllarında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush’un yardımcısı olarak iki dönem görev yaptı. 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu. 11 Eylül’ün ardından Afganistan’ın işgal edilmesi kararının en büyük savunucuları arasındaydı. Cheney, 2003’te Irak’ın işgali ve kitle imha silahları iddialarını savunan başlıca isimlerden biri olarak anıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Dick Cheney#Irak İşgali

BAKMADAN GEÇME!