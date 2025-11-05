Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney öldü... Irak ve Afganistan işgalinin mimarıydı

Haberin Devamı

Ailesinin yaptığı açıklamada Cheney’nin zatürre ve kalp-damar hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

SALDIRGANLIK POLİTİKASI

Cheney’nin siyasi kariyeri, Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakâr kanadında şekillendi. 1989-1993 yılları arasında baba George H. W. Bush yönetiminde savunma bakanı olarak görev yapan ABD’li siyasetçi, 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak’ın Kuveyt’ten çıkarılması operasyonunu yönetti. 2001-2009 yıllarında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush’un yardımcısı olarak iki dönem görev yaptı. 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu. 11 Eylül’ün ardından Afganistan’ın işgal edilmesi kararının en büyük savunucuları arasındaydı. Cheney, 2003’te Irak’ın işgali ve kitle imha silahları iddialarını savunan başlıca isimlerden biri olarak anıldı.