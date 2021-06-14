Esirlere karşılık mayın haritası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı ile işgalden kurtarılan Şuşa kentine düzenleyeceği ziyarete günler kala, Azerbaycan ile Ermenistan’dan karşılıklı iyi niyet adımları geldi. Erken genel seçimlere hazırlanan Ermenistan’da vekaleten başbakanlık görevini sürdüren Nikol Paşinyan, muhalefetin tüm itirazlarına karşın, işgalden kurtarılan Ağdam bölgesinde 95 bin mayının döşendiği arazilerin haritasını Azerbaycan’a verdi. Rusya, ABD ve komşu Gürcistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler neticesinde atılan bu adım kapsamında Bakü yönetimi de 15 Ermeni savaş esirini Erivan’a iade etti.

OĞLUMU VERMEYE HAZIRIM

Mayın haritasının paylaşılması ile Azerbaycan’ın, işgalden kurtardığı topraklarda hayatın normale dönmesi için altyapı çalışmalarına hız vereceği belirtildi. Bu olumlu gelişme, Nikol Paşinyan’ın geçen hafta yaptığı, “Esir askerlerimizi geri almak için oğlum Aşot’u rehin vermeye hazırım” şeklindeki açıklamasını izliyor.

ERDOĞAN BAKÜ’YE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Brüksel temaslarının hemen ardından Azerbaycan’a gidecek. Yarın Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek olan Erdoğan, ertesi gün Karabağ bölgesindeki Şuşa kentini ziyaret edecek. Erdoğan’ın burada bir okul açılışına katılması bekleniyor.

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