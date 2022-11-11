Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar!

Güncelleme Tarihi:

#Aiden Aslin#Ukrayna#Asker
Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 09:42

Ukrayna savaşında gönüllü olarak savaşan ve silah bırakarak Rus askerlerine teslim olan İngiliz askeri Aiden Aslin, hakkında verilen idam kararına rağmen İngiltere ve Ukrayna'nın çabaları ile esir takası kapsamında serbest bırakıldı ve ülkesine döndü. Serbest bırakılmasının üzerinden henüz 50 gün geçmişken İngiliz askerin aldığı yeni karar herkesi şaşırttı.

Haberin Devamı

Dünya 28 yaşındaki İngiliz askeri Aiden Aslin'i ilk olarak Twitter'dan yayınladığı bir video sayesinde tanımıştı.

SİLAH BIRAKIP TESLİM OLMUŞTU

Ukrayna savaşının başladığı ilk aylarda, 36. Deniz Tugayı'nda gönüllü olan ve yoğun saldırı altındakiMariupol'de savaşan asker Nisan ayında yayınladığı videoda, "Yiyeceğimiz ve cephanemiz tükendi. Mariupol'u savunmak için elimizden geleni yaptık ama Rus güçlerine teslim olmaktan başka çaremiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın üzerinde çok uzun bir süre geçmeden İngiliz askerin silah bıraktığı ve Rus askerlerine teslim olduğu bilgisi geldi.

Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar

RUSYA TARAFINDAN ESİR ALINDI

Kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan 48 yaşındaki Shaun Pinner ile Rus askerleri tarafından esir alınan Aiden çok uzun bir süre Rusya-İngiltere-Ukrayna arasında yapılan pazarlıkların başrolünü oynadı.

Rusya iki İngiliz askerlerini televiyona çıkardı. Yüzleri yara bere içindeki askerler dönemin başbakanı Boris Johnson'dan yardım istedi. Olay İngiltere'de adeta depreme yol açtı.
Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar

İngiliz askerleri Rus kanalında Boris Johnson'dan yardım istiyor...

İDAM CEZASI VE PEŞİNDEN GELEN ESİR TAKASI

İngiltere ve Ukrayna'nın iki İngiliz askerine karşılık takas için kimi önereceğine ilişkin sayısız iddia ortaya atılırken Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada Sean Pinner ve Aiden Aslin'e idam cezası verildi.

Rusya'nın Ukrayna saflarında savaşan İngiliz vatandaşlarını yakalayıp idama mahkum etmesi, 'Batı'yı sıkıştırma politikası' olarak yorumlandı. Hem İngiltere hem de Ukrayna'nın aylarca verdiği çabanın sonunda iki asker yapılan esir takası kapsamında serbest bırakıldı ve Eylül ayında ülkelerine döndü.
Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar

SÜRPRİZ KARAR: YENİDEN UKRAYNAYA DÖNÜYOR

Ülkesine döndükten sonra İngiliz medyasına Rus askerleri tarafından korkunç bir şekilde dövüldüğünü, anlatan Aiden 'Oradan canlı çıkacağımı hiç düşünmemiştim' dedi. 

Aslen Newark'lı olan 28 yaşındaki asker serbest bırakıldıktan sadece 50 gün sonrasürpriz bir karar aldı ve Ukrayna'ya geri döneceğini açıkladı.
Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar

Askerlerin esir takası sonrası Instagram'da paylaştığı bir kare

"BİR DAHA ELİME SİLAH ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Aiden Ukrayna'ya bu kez savaşçı olarak değil 'Youtube savaş muhabiri' olarak gittiğini belirterek şunları söyledi;

"Burası benim evim. Açıkçası tekrar yakalanmak istemiyorum ama hala yapılacak işler olduğunu hissediyorum. Anlatılması gereken hikayeler var. Nişanlıma askere gitmeyeceğime dair söz verdim. Bir daha elime silah almayı düşünmüyorum. Ukrayna'da tanınabilir bir yüz olabileceğimi biliyorum, ancak bu riske değer"
Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Rusyanın serbest bıraktığı İngiliz askerlerden çarpıcı işkence iddialarıRusya'nın serbest bıraktığı İngiliz askerlerden çarpıcı işkence iddiaları!Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
daha fazla video içinRusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aiden Aslin#Ukrayna#Asker

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı