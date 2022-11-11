Esir takası ile serbest bırakılan İngiliz askerden sürpriz karar!

Haberin Devamı

Dünya 28 yaşındaki İngiliz askeri Aiden Aslin'i ilk olarak Twitter'dan yayınladığı bir video sayesinde tanımıştı.



SİLAH BIRAKIP TESLİM OLMUŞTU



Ukrayna savaşının başladığı ilk aylarda, 36. Deniz Tugayı'nda gönüllü olan ve yoğun saldırı altındakiMariupol'de savaşan asker Nisan ayında yayınladığı videoda, "Yiyeceğimiz ve cephanemiz tükendi. Mariupol'u savunmak için elimizden geleni yaptık ama Rus güçlerine teslim olmaktan başka çaremiz yok." ifadelerini kullanmıştı.



Bu açıklamanın üzerinde çok uzun bir süre geçmeden İngiliz askerin silah bıraktığı ve Rus askerlerine teslim olduğu bilgisi geldi.



İngiliz askerleri Rus kanalında Boris Johnson'dan yardım istiyor...

Askerlerin esir takası sonrası Instagram'da paylaştığı bir kare

Haberin Devamı

Kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan 48 yaşındaki Shaun Pinner ile Rus askerleri tarafından esir alınan Aiden çok uzun bir süre Rusya- İngiltere -Ukrayna arasında yapılan pazarlıkların başrolünü oynadı.Rusya iki İngiliz askerlerini televiyona çıkardı. Yüzleri yara bere içindeki askerler dönemin başbakanı Boris Johnson'dan yardım istedi. Olay İngiltere'de adeta depreme yol açtı.İngiltere ve Ukrayna'nın iki İngiliz askerine karşılık takas için kimi önereceğine ilişkin sayısız iddia ortaya atılırken Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada Sean Pinner ve Aiden Aslin'e idam cezası verildi.Rusya'nın Ukrayna saflarında savaşan İngiliz vatandaşlarını yakalayıp idama mahkum etmesi, 'Batı'yı sıkıştırma politikası' olarak yorumlandı. Hem İngiltere hem de Ukrayna'nın aylarca verdiği çabanın sonunda iki asker yapılan esir takası kapsamında serbest bırakıldı ve Eylül ayında ülkelerine döndü.Ülkesine döndükten sonra İngiliz medyasına Rus askerleri tarafından korkunç bir şekilde dövüldüğünü, anlatan Aiden 'Oradan canlı çıkacağımı hiç düşünmemiştim' dedi.Aslen Newark'lı olan 28 yaşındaki asker serbest bırakıldıktan sadece 50 gün sonrasürpriz bir karar aldı ve Ukrayna'ya geri döneceğini açıkladı.Aiden Ukrayna'ya bu kez savaşçı olarak değil 'Youtube savaş muhabiri' olarak gittiğini belirterek şunları söyledi;"Burası benim evim. Açıkçası tekrar yakalanmak istemiyorum ama hala yapılacak işler olduğunu hissediyorum. Anlatılması gereken hikayeler var. Nişanlıma askere gitmeyeceğime dair söz verdim. Bir daha elime silah almayı düşünmüyorum. Ukrayna'da tanınabilir bir yüz olabileceğimi biliyorum, ancak bu riske değer"

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR