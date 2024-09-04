Eşini yıllarca istismara uğrattı: Fransa’yı şoke eden dava

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Sanık, eşi üzerinde on yılı aşkın bir süre boyunca sistematik bir şekilde cinsel saldırıda bulunmak ve onlarca erkeği de bu saldırılara katılmaları için organize etmekle suçlanıyor. Dava içeriğine göre Dominique P., eşini defalarca uyuşturarak bilincini kaybetmesini sağladı ve internet üzerinden tanımadığı erkeklerle iletişime geçerek onları evine davet etti. Bu erkekler, kadına cinsel saldırıda bulundu. Soruşturma kapsamında polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını tespit etti. Bu kişilerden 50’si kimlikleri belirlenerek sanıkla birlikte yargılanıyor. Diğer yandan davada sanığın, 1991’de işlenen bir cinayet ve tecavüz suçlamasıyla da yargılandığı belirtildi.