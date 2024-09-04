×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Eşini yıllarca istismara uğrattı: Fransa’yı şoke eden dava

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Dominique P.#İstismar
Eşini yıllarca istismara uğrattı: Fransa’yı şoke eden dava
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Fransa’da 71 yaşındaki Dominique P., eşi Gisele P.’ye yönelik ağır cinsel suçlar nedeniyle yargılanıyor.

Haberin Devamı

Sanık, eşi üzerinde on yılı aşkın bir süre boyunca sistematik bir şekilde cinsel saldırıda bulunmak ve onlarca erkeği de bu saldırılara katılmaları için organize etmekle suçlanıyor. Dava içeriğine göre Dominique P., eşini defalarca uyuşturarak bilincini kaybetmesini sağladı ve internet üzerinden tanımadığı erkeklerle iletişime geçerek onları evine davet etti. Bu erkekler, kadına cinsel saldırıda bulundu. Soruşturma kapsamında polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını tespit etti. Bu kişilerden 50’si kimlikleri belirlenerek sanıkla birlikte yargılanıyor. Diğer yandan davada sanığın, 1991’de işlenen bir cinayet ve tecavüz suçlamasıyla da yargılandığı belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Dominique P.#İstismar

BAKMADAN GEÇME!