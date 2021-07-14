Eşini Hamdam’la bul

EVLİLİK yaşının artması ve doğum oranının düşmesiyle ilgili devlet yetkililerinin sürekli uyarılarda bulunduğu İran’da, gençler arasında “sürdürülebilir ve bilinçli evliliği kolaylaştırma” amacıyla İslami çöpçatanlık uygulaması oluşturuldu. “Hamdam” (arkadaşlık) adı verilen internet hizmetin kullanıcılara, daha rahat eş bulma imkânı sağlayacağı belirtildi. Ülkede eş ya da arkadaş bulmak için “Tinder” dahil olmak üzere birçok uygulama kullanılıyor ancak Hamdam devlet tarafından onaylanan ilk platform oldu.

Uygulamanın hizmete sokulması dolayısıyla yapılan açıklamada, “Aile kurumunun, şeytanın ve İran’ın düşmanlarının kendi değerlerini kabul ettirmek için saldırılarının hedefinde olduğu” belirtilerek, Hamdam’ın “sağlıklı bir aile kurabilmek için yeni uygulamanın hizmet vereceği” vurgulandı.

YAPAY ZEKÂ İLE ÇALIŞIYOR

Yapay zekâ ile çalışacağı belirtilen uygulamada, kimlik bilgileri teyit edilen kullanıcılar platform üzerinden yapacakları birtakım psikolojik testlerin ardından kendilerine uygun eş adaylarıyla eşleştirilecek. Uygulama, adayların birbirlerini beğenmeleri halinde, bir danışman aracılığıyla ailelerin temasa geçmesini sağlayacak.

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