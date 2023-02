Eşi ve çocukları ile 40 saat enkaz altında kaldı: 'Çocuklarımın üzerindeki molozları alıp kendi üstüme koydum'

Bu ayın başında peş peşe meydana gelen depremler sonrası Suriye'nin kuzeybatısındaki bir apartmanın enkazından çıkarılan 5 kişilik aile yaşanan dramın içinde ender bir sevinç anı olarak hafızalara kazınmıştı.

DEPREMDEN 40 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Türkiye sınırındaki Harem bölgesinde yer alan Besnaya-Bseineh kasabasında arama kurtarma çalışmaları yapan bir ekip Mustafa El-Sayed, eşi Duaa ve üç çocukları Meryem, Züheyr ve Ilaf'ı depremden 40 saat sonra canlı olarak kurtarmayı başardı.

Ailenin enkazdan çıkarılışına bölgedeki binlerce kişi şahit olurken sosyal medyada yayınlanan o anlar kısa sürede viral hale geldi. Dünya günlerce Suriyeli ailenin kurtuluşunu konuştu...

33 yaşındaki Mustafa depremden yaklaşık 3 hafta sonra Aljazeera'ya konuştu ve yaşadıkları anları anlattı.





