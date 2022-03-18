Eşi ve 2 çocuğunu Rus mermileri aldı... CNN International muhabiri yaşananları dinlerden gözyaşlarına boğuldu

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Dünya günlerdir Rusya'nın havan saldırısında eşini ve iki çocuğunu kaybeden Ukraynalı adamı konuşuyor.

Acılı baba Serhiy Perebeynos CNN International'e açıklamalarda bulundu. Dünyanın kanını donduran olayı canlı yayında anlatan Perebeynos anlattıkları CNN International sunucusu Erin Burnett'ın gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Perebeynos, karısı Tatiana ile çocukları Mykyta ve Alisa'nın cansız bedenlerinin sokakta yatarken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'da gördüğünü ve ailesinin ölüm haberini böyle öğrendiğini açıkladı.

Tatyana Perebeynos, yanında 9 yaşındaki kızı Alise ve 18 yaşındaki oğlu Nikita ile İrpin’deki saldırılardan kaçmaya çalışıyordu.

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Yayının başlarında gözyaşlarına hakim olmya çalışan sunucu ilerleyen dakikalarda 'dünyadaki herhangi bir insan, çocuklarınızı kaybetme konusundaki dayanılmaz kaybınızı hayal edemez' sözlerini sarf ederek gözyaşlarına boğuldu.

8 YIL ÖNCE ÇATIŞMALARDAN KAÇMIŞLARDI

Aile, 2014'te Donetsk’te yaşanan çatışmalardan kaçarak daha güvenli olduğunu gerekçesiyle başkent Kiev'e taşınmak istemiş; yeni evleri için de Kiev’e yakın mesafedeki İrpin şehrini seçmişti.

Ancak savaş aileyi 8 yıl sonra İrpin'de yakalamıştı. 6 Mart'ta Irpin’den kaçmaya çalışan 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos yanındaki iki çocuğuyla birlikte evlerinden ayrılan Tatyana ve çocukları Rus mermilerinin hedefi olmuştu.

9 yaşındaki Alise ve 18 yaşındaki Nikita anneleriyle birlikte olay yerine hayata gözlerini yummuştu.

ANNESİNE BAKTIĞI İÇİN GERİDE KALMIŞTI

Tatyana annesine baktığı için tahliyelerde geride kalmış, yola diğerlerinden geç çıkabilmişti.

Yanlarında bir komşularıyla birlikte geçtikleri köprünün ardından savunmasız bir halde boş bir sokağa gelen aile tam o noktada Rus askerlerinin ateşlediği silahların mermilerine hedef olmuştu.

Perebeynos daha önce New York Times'a, son telefon görüşmesi sırasında, annesine bakarken onu koruyamadığı için Tatiana'dan kendisini affetmesini istediğini söylemişti.

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Bu Perebeynos'un eşinin sesini son duyuşuydu... Acılı koca sosyal medyadan Rusya'nın İrpin'de bir sivil tahliye yolunu bombaladığını öğrendi.

Daha sonra, oradaki bir havan topu saldırısında bir ailenin öldürüldüğünü söyleyen haberlere rastladı.

'TWITTER'DA BİR FOTOĞRAF GÖRDÜM VE...'

O anları CNN International'a anlatan Perebeynos 'Twitter'da bir fotoğraf gördüm ve çocuklarımı tanıdım' dedi.