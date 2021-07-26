Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de 1,5 ayda 66 sivili öldürdü

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki ateşkesi en az 800 kez ihlal ederek 66 sivili öldürdü.

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, Esed rejiminin, İran destekli terörist grupların ve Rusya'nın, İdlib'de son 45 günde 800'den fazla ateşkes ihlali yaparak, askeri muhaliflerin cephe hatlarıyla sivil yerleşimlere saldırı düzenlediğini söyledi.

Hallaj, "Rejim güçleri ve Rusya'nın 1,5 ayda yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 66 sivilin 29'u çocuk, 10'u kadın ve 5'i insani yardım görevlisi." dedi.

Esed rejimi güçlerinin, sivil savunma merkezi ve çeşitli sağlık merkezlerini de hedef aldığını vurgulayan Hallaj, bu saldırılarda 19 hizmet binasının kullanım dışı kaldığını aktardı.

Muhammed Hallaj, "Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu en az 4 bin 500 sivil yerinden edildi. Saldırılar devam ederse 250 bin sivil daha göç etmek zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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