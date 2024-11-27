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Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında Halep kırsalında çatışma çıktı

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#Suriye#Beşşar Esed#Halep
Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında Halep kırsalında çatışma çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 23:52

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı askeri grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşandı.

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Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El hüte, ⁠El dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet el Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel dahil olmak üzere 32 köy ve noktayı ele geçirdi.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. HTŞ ele geçirdiği bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı. Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

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Çatışmalar, Halep merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

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#Suriye#Beşşar Esed#Halep

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