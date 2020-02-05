Esed rejimi güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 7 yerleşimi daha ele geçirdi

Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 7 yerleşimi daha ele geçirdi.

Rejim güçleri ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in Serakib ilçesi ve Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki güney kırsalında yoğun çatışmalar sürüyor.

Rejim güçleri, gece saatlerinde Serakib'in doğu kırsalındaki Şeyh İdris, Reyyan, Bicğas, Kefer Amim ve Tel Rumman köylerini ele geçirdi. Böylece güneyden ilerleyen rejim güçleri, İdlib il merkezinin 8 kilometre yakınına ulaştı.

Halihazırda rejim güçleri, il merkezinin güneydoğusundaki Kumeynas ve Sermin beldelerini ele geçirmek için havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

Diğer yandan, Halep'in güney kırsalındaki çatışmalarda, rejim güçleri, Humeyra ve Cizraya köylerini de ele geçirdi.

Kasım 2019'da İdlib'de askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki yerleşimlere kara saldırısı başlatan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteği sayesinde ilerleyerek çok sayıda yerleşimi ele geçirmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi." oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

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