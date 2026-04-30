×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Escobar’ın su aygırlarına talip çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 07:00

HİNTLİ milyarder Mukesh Ambani’nin oğlu Anant Ambani, Kolombiya’da ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’a ait olduğu bilinen su aygırlarının itlaf edilmesi planına karşı çıkarak, su aygırlarının Hindistan’a taşınmasını teklif etti.

Haberin Devamı

Kolombiya’nın onay verdiği itlaf planının tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapan Ambani, yaklaşık 80 su aygırının, sahibi olduğu yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Vantara’ya taşınarak korunmasını önerdi.

Escobar’ın ölümünün ardından, 1’i erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Gözden KaçmasınOECD’den ‘emeklilik yaşını artırın’ uyarısıOECD’den ‘emeklilik yaşını artırın’ uyarısıHaberi görüntüle

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar’ın su aygırlarının Magdalena Nehri’nde üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek, bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!