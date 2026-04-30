Escobar’ın su aygırlarına talip çıktı

Kolombiya’nın onay verdiği itlaf planının tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapan Ambani, yaklaşık 80 su aygırının, sahibi olduğu yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Vantara’ya taşınarak korunmasını önerdi.

Escobar’ın ölümünün ardından, 1’i erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar’ın su aygırlarının Magdalena Nehri’nde üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek, bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.