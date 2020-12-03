Eşcinsel partide basılan eşcinsellik karşıtı AB Parlamenteri Jozsef Szajer istifa etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen eşcinsel partisinde basılan Macar siyasetçi ve Avrupa Birliği Parlamentosu (AP) üyesi Jozsef Szajer, Avrupa Parlamentosu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sjazer dün yaptığı açıklamada, Brüksel’deki “özel partiye” katıldığını kabul etti. Eşinden, ailesinden ve seçmenlerinden “kişisel başarısızlığı” için özür dileyen Sjazer, Avrupa Parlamentosu üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu. Macar politikacı, partide uyuşturucu kullandığına yönelik iddiaları ise yalanladı.

“DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK YALNIZCA MİLLETVEKİLİNİN RESMİ GÖREVLERİNİ KAPSAR”



Sjazer, polis tarafından yakalandığında diplomatik dokunulmazlığı olduğunu ileri sürerken; Avrupa Parlamentosu’ndan, dokunulmazlık kuralının yalnızca milletvekilinin resmi görevlerini kapsadığını, özel hayatlarını kapsamadığı açıklaması geldi.

NE OLMUŞTU?



Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin üst düzey üyelerinden olan Avrupa Birliği (AB) Parlamenteri Jozsef Szajer geçtiğimiz hafta, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki bir eşcinsel barının üst katında düzenlenen eşcinsel partisinde basılmıştı. Eşcinsellik karşıtı söylemleriyle tanınan Sjazer, polis baskınından kaçmak için pencereden atlamıştı. Yakındaki bir kanalizasyon borusundan aşağı inmeye çalışırken polis tarafından yakalanmıştı. Brüksel Savcılığı, Sjazer’in sırt çantasında uyuşturucu bulunduğunu söylemişti.



Sjazer’in partiye katıldığı sırada, Brüksel’de Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında toplantı ve partiler yasaklanmıştı.

Macar politikacı, şu anda hem Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere uymadığı hem de uyuşturucu yasalarının ihlali nedeniyle soruşturma altında.