Esa'tan, İsrail'in serbest bıraktığı adama madalya

Suriye haber
ajansı, bugün başkent Şam'da düzenlenen törende Esad'ın Kantar'a Suriye Liyakat Nişanı'nı takdim ettiğini duyurdu.
İsrail hükümeti, Almanya
'nın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonra 2006 yılının Temmuz ayında Hizbullah tarafından ele geçirilen iki İsrail askerinin cesedi karşılığında Kantar ve diğer 4 Lübnanlı esirin değişimine Haziran ayında onay vermişti.
Lübnanlı Kantar, 1979 yılında İsrail'in güneyinde ele geçirilmiş, 29 yıllık hapis hayatının ardından esir değişimi anlaşmasıyla geçen Temmuzda serbest bırakılmıştı.