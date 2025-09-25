Esaretin bedeli 25 milyon dolar: 38 yıl suçsuz yere hapis yattı

Haberin Devamı

ABD’nin California eyaletinde cinayet suçlamasıyla yaklaşık 38 yıl hapis yatan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan Maurice Hastings’e 25 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar TL) tazminat ödenecek. Şu an 72 yaşında olan Hastings, 1983 yılında Roberta Wydermyer’in başından tek kurşunla öldürülmesi sonucu cinsel saldırı ve cinayetle bağlantılı olarak müebbet hapse mahkûm edilmişti. Hastings’in suçsuz olduğunu iddia etmesi üzerine deliller 2022’de yeniden incelendi. Kurbanın otopsisinden toplanan biyolojik deliller, 2000’de de DNA testine gönderilmek istenmiş fakat o dönem talep reddedilmişti. Bu kez incelenen DNA örneklerinin Hastings’e ait olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme şahsın suçsuz olduğuna hükmetti. 38 yıl hapis yatan Hastings’e 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Bu miktar, eyalet tarihindeki en büyük haksız mahkumiyet tazminatı olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

‘PARA YILLARIMI GETİRMEZ’

Konuya dair basına konuşan Hastings, “Hayatımın 38 yılı elimden alındı. Hiçbir para bunu geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolculuğun sonu” diye tepki gösterdi. Öte yandan cinayete ilişkin DNA örnekleri 1983’te benzer bir suçtan tutuklanan ve 2020’de cezaevinde ölen Kenneth Packnett adlı kişiye ait çıktı.