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Esadların serveti aranıyor

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#SURİYE#Esad Rejimi#Mal Varlığı
Esadların serveti aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

SURİYE’de Esad rejiminin çöküşüyle ​​birlikte, ülkeyi yarım yüzyıldır yöneten ailenin sakladığı milyarlarca dolarlık nakit ve gayrimenkul mal varlığı için “küresel av” başlatılacak.

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Esad ailesi, baba Hafız Esad’ın 1970’te iktidarı ele geçirmesinden bu yana geçen on yıllar boyunca geniş bir yatırım ağı kurdu. WSJ’ye konuşan yetkililere göre mal varlıkları arasında Rusya’daki birinci sınıf gayrimenkuller, Avusturya’daki butik oteller ve Dubai’de bulunan özel jet yer alıyor.

Esadların serveti aranıyor

EN AZ 1 MİLYAR DOLAR

Ailenin servetinin büyüklüğü tam olarak bilinmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 tarihli raporuna göre, malvarlıkları en az 1 milyar dolar, en fazla ise 12 milyar dolar değerinde olabilir. İnsan hakları grupları mahkemeler yoluyla Esad ailesinin devasa servetinin peşine düşmek için hazırlık yapıyor. Ancak büyük miktarda mal varlığının Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunduğu göz önüne alındığında, bu davaların sonuç vermesinin yıllar alabileceği değerlendiriliyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Beşar Esad’ın Londra’daki dondurulmuş banka hesabında da 69.4 milyon doları var.

 

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#SURİYE#Esad Rejimi#Mal Varlığı

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