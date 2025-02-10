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Esad'ın yasakladığı film ilk kez gösterimde

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Baas Rejimi#Yasak Film
Esadın yasakladığı film ilk kez gösterimde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 09:23

Devrik Baas rejimi döneminde yasaklı filmler listesinde yer alan "Kötü Oğul", Suriye'de ilk kez başkent Şam'da seyirciyle buluştu. "Kötü Oğul" filmi, Hafız Esad ve Beşşar Esad dönemlerinde Baas rejiminin halka yönelik zulmü ve baskısını anlatıyor.

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Devrik Baas rejiminin yasakladığı film, Suriye'de ilk kez seyirciyle buluştu.

Oyuncu Gatfan Gannum'un yönetmenliğini üstlendiği filmin gösterimi Şam'daki Devlet Opera binasında yapıldı.

Sanatseverler, Baas rejimi döneminde yasaklı olan filmin ülke içindeki ilk gösterimine büyük ilgi gösterdi.

2024'te çekilen "Kötü Oğul" filmi, Hafız Esad ve Beşşar Esad dönemlerinde Baas rejiminin halka yönelik zulmü ve baskısını anlatıyor.

Gannum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin "yasaklı filmler" listesinde yer alan filmin gösterime girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok sayıda kişinin burada olmasından dolayı çok mutluyum. Katılım sağlamalarından dolayı gururluyum." dedi.

Filmin Suriye'de seyirciyle buluşması dileğinin gerçekleştiğini anlatan Gannum, "Filmin Suriye'de gösterime girmesini istediğimi daha önce dile getirmiştim. İnsanların sinemaya ilgi göstermesini hep istiyorum. Vatandaşlar bu çalışmalara çok istekli. Filmi izlemeye gelen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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#Suriye#Baas Rejimi#Yasak Film

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