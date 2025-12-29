Esad’ın yandaşları boş durmuyor: Suriye’de ‘karışıklık’ planlıyorlar

Haberin Devamı

ABD merkezli New York Times’ın haberine göre Esad’a yakın bazı sürgün isimler, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini zayıflatmak ve nüfusun çoğunluğunun Alevi olduğu kıyı bölgelerinin kontrolünü ele geçirmek için son dönemde planlar yapmaya başladı. Haberde, planın merkezinde “Kaplan” olarak bilinen eski özel kuvvetler komutanı Suheyl Hassan ve eski askeri istihbarat şefi Tümgeneral Kemal Hasan’ın olduğu kaydedilirken, Dördüncü Tümen’in eski komutanı Giyas Dalla’nın da potansiyel savaşçılara ve yerel komutanlara aylık kişi başı 200 ila bin dolarlık ödemeler yaptığı ileri sürüldü.

Söz konusu isimlerin yazışmaları incelendiği belirtilen haberde, Suriye’nin kıyı şeridindeki farklı köylerden 168 bin savaşçı toplandığı; 20 bininin makineli tüfeklere, 331’inin uçaksavar silahlara, 150’sinin tanksavar el bombalarına sahip olduğu ve aralarında 35 keskin nişancının da bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan bu ayın başlarında Reuters haber ajansında yer alan bir haberde de, Esad’ın Suriye’de nüfuzunu kaybetmesi nedeniyle öfkeli olduğu, dağınık rejim kadrolarının ise Suriye’nin kıyı hattında yeni silahlı yapılar kurarak nüfuz savaşı verdiği ileri sürülmüştü.