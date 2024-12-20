Esad'ın son günleri: Yeni detaylar ortaya çıktı... Muhalifler harekete geçtiğinde Moskova'daydı

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Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde muhalif grupların saldırılar başlattığı sırada Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğu ortaya çıktı.

Londra merkezli El Mecella gazetesinin "Esad'ın kafa karıştıran kaçışının tam hikayesi" başlıklı haberine göre, HTŞ'nin 27 Kasım'da başlattığı sürpriz saldırı sırasında Esad, oğlu Hafız'ın diploma törenine katılmak üzere Moskova'daydı.

Ancak Esad, muhaliflerin aniden harekete geçmesi sebebiyle Hafız'ın doktora diploması alacağı törene katılamadı. Muhaliflerin ilerleyişi ile ilgili haberleri Moskova'daki otelde takip eden Esad, 29 Kasım günü Şam'a dönmek üzere uçağa bindi.

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Rusya, muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından başkent Şam'da kan dökülmesini önlemek için Esad'a görevi bırakmasını tavsiye etti.

Rusya'nın tavsiyesini reddeden Esad'ın kaçışına ilişkin düzenlemeler 7-Aralık'ı 8 Aralık'a bağlayan geceye kadar tamamlanmadı.

Esad'ın, başkent Şam'dan Hmeymim hava üssüne götürüldüğü sırada kardeşi Mahir Esad ve en yakın yardımcıları haberdar edilmedi.

IRAK'TAN VE BAE'DEN YARDIM İSTEDİ

Moskova'dan Şam'a dönen Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile temasa geçti.

Esad, muhaliflerin hızla ilermesi karşısında askeri destek ve ekonomik yardım istedi. Ancak ABD, Irak'ı Suriye'ye milis göndermemesi konusunda açıkça uyardı.

Rejim karşıtı muhalifler hızla Şam'a doğru ilerlerken başkent düşmeden bir gün önce Esad'ın basın bürosu, başkanlık sarayında Esad'ın yapacağı konuşma için hazırlık yaptı.

DİPLOMATLARA GÜVENCE VERDİ

Esad, aralarında en üst düzeyinin de bulundu yetkililere durumun kontrol altında olduğunu ve desteğin yolda olduğu güvencesini verdi.

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Basın bürosunun yaptığı hazırlıklara işaret eden Esad, 8 Aralık günü konuşma yapacağını söyledi.

Ancak Rus yetkililer, Esad'a "7 Aralık akşamı, Rusya'nın Suriye'de kalan çıkarlarını korumak için Şam'ı terk et" tavsiyesinde bulundu.

Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirdiği 8 Aralık günü Esad, Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'i de yanına alarak Moskova'ya uçtu.