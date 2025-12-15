×
HABERLER

Esad'ın Rusya'daki yaşamı deşifre oldu: 'Hala şok durumundalar... Lüks içinde yaşıyorlar'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 15:26

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın Rusya'daki yaşamına dair detaylar ortaya çıktı. Rusya'da lüks içinde yaşayan Esad ailesinin, "üzerlerindeki şoku halen atlatamadığı" bildirildi. İngiliz basını, Esad'ın Moskova'da tıp eğitimi aldığını ve medyaya çıkmak için Rusya'dan onay beklediğini kaydetti.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle Rusya’ya kaçan Beşar Esad’ın oftalmoloji dersleri aldığı, Esad ailesinin ise Moskova’da lüks içinde yaşadığı belirtildi.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle Beşar Esad Rusya’ya kaçmıştı. İngiliz basını, Esad’ın merak konusu olan Rusya’daki hayatını haberleştirdi. Esad’ın Moskova’ya kaçmasından sonra tıp eğitimine yeniden başladığı aktarılan haberde, devrik liderin oftalmoloji dersleri aldığı belirtildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Esad ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynak Esad’ın "Rusça öğreniyor ve oftalmoloji bilgilerini yeniden tazeliyor" ifadelerine yer verilen haberde "Bu onun tutkusu, paraya ihtiyacı olmadığı açık. Suriye'de savaş başlamadan önce bile, Şam'da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapıyordu" dedi.

Adı açıklanmayan kaynak, Moskova'daki zengin elitlerin onun hedef müşteri kitlesi olabileceğini dile getirdi.

LÜKS SEMTTE YAŞIYOR

Suriye'deki rejimi devrildikten bir yıl sonra, Esad ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde izole, sakin ve lüks bir hayat sürdüğü vurgulanan haberde, aileye yakın iki kaynağın Esad ailesinin muhtemelen 2014 yılında Kiev'den kaçan ve bu bölgede yaşadığına inanılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi isimlerle Moskova'nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka'da ikamet ettiğini söylediği aktarıldı.

'PUTİN İÇİN ÖNEMSİZ'

Haberde aile dostunun "Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az, hatta hiç teması yok. Sadece, Suriye Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Ekonomi Danışmanı Yasar İbrahim gibi zamanında sarayında görevli olan isimle irtibat halinde" ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca, Kremlin’e yakınlığı ile bilinen bir ismin, Esad'ın Putin ve Rusya'nın siyasi elitleri için de büyük ölçüde "önemsiz" olduğunu söylediği kaydedildi.

Kremlin’e yakın kaynak, "Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir ve Esad artık etkili bir figür olarak görülmüyor, hatta akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile görülmüyor" dedi.

Haberde, Beşar'ın kardeşi Mahir Esad'ın bir arkadaşının "Mahir günlerdir Beşar'ı arıyordu ama o telefonu açmıyordu. Son saniyeye kadar sarayda kaldı, Suriyeliler onun nargile kömürlerinin hala sıcak olduğunu gördüler. Başkalarının kaçmasına yardım eden Beşar değil, Mahir'di. Beşar sadece kendini düşünüyordu" ifadelerine yer verildi.

ESAD AİLESİ ARABADA UYUMAK ZORUNDA KALDI

Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad’ın avukatı Elie Hatem, müvekkillerinin Beşar kaçtıktan sonra Suriye'den nasıl kaçacaklarını bilemedikleri için paniğe kapılarak onu aradıklarını söyleyerek "Hmeymim Hava Üssü'ne vardıklarında Rus askerlerine Esad ailesi olduklarını söylediler ancak askerler İngilizce veya Arapça bilmiyorlardı. Bu yüzden 8’i üssün önünde arabalarında uyumak zorunda kaldı" dedi.

Hatem, ailenin ancak üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman'a kaçmayı başardığını sözlerine ekledi.

ESMA ESAD DENEYSEL TEDAVİYLE İYİLEŞMİŞ

Esad’ın eşi Esma Esad’ın sağlık durumuna değinen bir kaynak ise eski first lady’nin Rusya güvenlik servislerinin gözetiminde deneysel bir tedavi gördükten sonra iyileştiğini söyledi. Esma Esad’ın sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından Beşar Esad’ın kendi hikayesini anlatmak için sabırsızlandığını söyleyen kaynak, Esad’ın bir Amerikan podcast sunucusuyla röportajlar ayarladığını ancak medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını beklediğini sözlerine ekledi.

'HALA ŞOK DURUMUNDALAR'

Adı açıklanmayan bir aile dostu ise birkaç ay önce Esad’ın çocuklarıyla bir araya geldiğini kaydederek "Biraz sersemlemiş gibiler. Sanırım hala biraz şok durumundalar. Artık önce gelen aile olmadıkları bir hayata alışmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Esad’ın aile dostu, rejimin devrilmesinden sonra ailenin Beşar Esad olmadan yalnızca 30 Haziran'da kızları Zein Esad'ın mezuniyet töreninde görüldüğünü bildirdi. Zein’in sınıf arkadaşları ise Esad ailesinin törene katıldığını doğrulayarak uzun süre kalmadıklarını ve Zein ile sahnede fotoğraf çektirmediklerine dikkat çekti.

BAE'YE ZİYARETLER

Aileye yakın bir kaynağa göre, çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Sızan Rus verilerine göre düzenli olarak lüks giysiler satın alan Zein Esad, Moskova'daki seçkin bir spor salonunun üyesi. Esad çocukları da sık sık BAE'yi ziyaret ediyor ve Asma en az bir kez onlara eşlik ediyor.

Başlangıçta Esad ailesinin Moskova'dan BAE'ye taşınmayı umduğu, BAE’nin onlar için çok daha tanıdık bir yer olduğu aktarıldı. Aile dostlarına göre, çocuklar Rusça bilmiyordu ve Rus sosyal çevrelerinde kendilerine yer bulmakta zorlandı.

