Esad’ın ordusu kuzeye doğru hareketlendi

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Her iki bölge de ana unsurunu terör örgütü YPG/PKK’nın oluşturduğu SDG kontrolü altında. Sahadaki SOHR gözlemcilerinin aktardığına göre ağır silahlar taşıyan takviye kuvvetler, tanklar dahil onlarca zırhlı araçtan oluşuyor. Öte yandan onlarca aracın olduğu bir başka konvoy, Türkiye destekli güçlerin kontrolündeki bölgeye yakın, M-4 karayolu üzerindeki Arima civarında konuşlandı. Fırat’ın batısında kalan Arima, El Bab ile Menbiç’in ortasında stratejik bir konumda bulunuyor.

RUSLAR DA HAREKETLİ

Şam ordusunun hareketliliği, önceki gün Rus kuvvetlerinin Menbiç kırsalındaki üsse yaptığı takviyeyi izliyor. Son birkaç günde Suriye’deki Rus askeri hareketliliğinin arttığı rapor edilirken, gelişmeler, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya yeni operasyon hazırlığında olduğunu ilan etmesiyle eş zamanlı yaşanıyor.