Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Esad’ın ordusu kuzeye doğru hareketlendi

#Suriye#Esad#Ordu
Esad’ın ordusu kuzeye doğru hareketlendi

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı askerler, ülkenin kuzeyine doğru yığınak yapmaya başladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığına göre, Suriye ordusuna bağlı güçler, Türkiye sınırına 35 km uzaklıktaki Ayn İsa ile sınıra 30 km mesafedeki Menbiç’e doğru hareketlendi.

Haberin Devamı

Her iki bölge de ana unsurunu terör örgütü YPG/PKK’nın oluşturduğu SDG kontrolü altında. Sahadaki SOHR gözlemcilerinin aktardığına göre ağır silahlar taşıyan takviye kuvvetler, tanklar dahil onlarca zırhlı araçtan oluşuyor. Öte yandan onlarca aracın olduğu bir başka konvoy, Türkiye destekli güçlerin kontrolündeki bölgeye yakın, M-4 karayolu üzerindeki Arima civarında konuşlandı. Fırat’ın batısında kalan Arima, El Bab ile Menbiç’in ortasında stratejik bir konumda bulunuyor.

RUSLAR DA HAREKETLİ

Şam ordusunun hareketliliği, önceki gün Rus kuvvetlerinin Menbiç kırsalındaki üsse yaptığı takviyeyi izliyor. Son birkaç günde Suriye’deki Rus askeri hareketliliğinin arttığı rapor edilirken, gelişmeler, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya yeni operasyon hazırlığında olduğunu ilan etmesiyle eş zamanlı yaşanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Esad#Ordu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık